La dirigencia caturra publicó un duro comunicado donde asumieron la responsabilidad por el rotundo fracaso en la liguilla de ascenso.

La dirigencia de Santiago Wanderers rompió el silencio tras la eliminación de la liguilla de ascenso a manos de Deportes Recoleta. Un día después del rotundo fracaso que terminó con las aspiraciones de los ‘Caturros’ de volver a Primera División, la testera del club encabezada por Luis Sánchez publicó un fuerte comunicado donde asumieron la responsabilidad del papelón deportivo.

El Decano había llegado a estar en la parte alta de la tabla de Primera B e incluso lideró el campeonato a pocas fechas del cierre. Sin embargo, no logró sostener ese rendimiento en la recta final y terminó despidiéndose de la postemporada, en un resultado que generó la indignación total entre sus hinchas.

“Lamentamos profundamente y aceptamos sin excusas el fracaso deportivo vivido anoche tras quedar eliminados de la liguilla de ascenso. Compartimos el dolor y la frustración de todo el pueblo wanderino, y como directorio asumimos íntegramente la responsabilidad que nos corresponde”, reconoció la institución en sus redes sociales.

En su análisis, la dirigencia apuntó al proyecto deportivo que apostó por darle protagonismo a los jugadores formados en casa. “Este 2026 apostamos con convicción por un proyecto basado en nuestra cantera, el cual nos dio alegrías históricas como la Copa Libertadores Sub-20 y representar a Valparaíso ante el Real Madrid en la Intercontinental. Sabíamos que darle tanto protagonismo a un plantel joven conllevaba un riesgo competitivo en Primera B, y hoy enfrentamos sus consecuencias”, señalaron.

Finalmente, Santiago Wanderers aseguró que buscará fortalecer el plantel para la próxima temporada: “Ahora, nuestro deber es dar el siguiente paso: complementar esta base con los refuerzos indicados para construir un plantel competitivo, que dependa de sí mismo y cumpla con la única exigencia de nuestra historia: devolver a Santiago Wanderers a Primera División”, concluyó el comunicado.

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En síntesis…