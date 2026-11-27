La dirigencia de Santiago Wanderers rompió el silencio tras la eliminación de la liguilla de ascenso a manos de Deportes Recoleta. Un día después del rotundo fracaso que terminó con las aspiraciones de los ‘Caturros’ de volver a Primera División, la testera del club encabezada por Luis Sánchez publicó un fuerte comunicado donde asumieron la responsabilidad del papelón deportivo.
El Decano había llegado a estar en la parte alta de la tabla de Primera B e incluso lideró el campeonato a pocas fechas del cierre. Sin embargo, no logró sostener ese rendimiento en la recta final y terminó despidiéndose de la postemporada, en un resultado que generó la indignación total entre sus hinchas.
“Lamentamos profundamente y aceptamos sin excusas el fracaso deportivo vivido anoche tras quedar eliminados de la liguilla de ascenso. Compartimos el dolor y la frustración de todo el pueblo wanderino, y como directorio asumimos íntegramente la responsabilidad que nos corresponde”, reconoció la institución en sus redes sociales.
En su análisis, la dirigencia apuntó al proyecto deportivo que apostó por darle protagonismo a los jugadores formados en casa. “Este 2026 apostamos con convicción por un proyecto basado en nuestra cantera, el cual nos dio alegrías históricas como la Copa Libertadores Sub-20 y representar a Valparaíso ante el Real Madrid en la Intercontinental. Sabíamos que darle tanto protagonismo a un plantel joven conllevaba un riesgo competitivo en Primera B, y hoy enfrentamos sus consecuencias”, señalaron.
Finalmente, Santiago Wanderers aseguró que buscará fortalecer el plantel para la próxima temporada: “Ahora, nuestro deber es dar el siguiente paso: complementar esta base con los refuerzos indicados para construir un plantel competitivo, que dependa de sí mismo y cumpla con la única exigencia de nuestra historia: devolver a Santiago Wanderers a Primera División”, concluyó el comunicado.
En síntesis…
- La dirigencia de Santiago Wanderers asumió la responsabilidad tras quedar eliminada por Deportes Recoleta.
- El directorio encabezado por Luis Sánchez atribuyó la caída al riesgo competitivo de su cantera.
- El club porteño anunció que incorporará refuerzos para buscar el ascenso a Primera División.