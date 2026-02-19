Faltan pocos días para el debut de Deportes Temuco en el Campeonato Nacional de la Pimera B, donde El Pije tendrá que ir a Calama a enfrentar a Cobreloa iniciando así el sueño de volver a la división de honor.

BOLAVIP conversa con un ídolo del cuadro temucano, Cristian Canío, quién abordó las críticas que rodean al club en este inicio de temporada 2026. Desde el rendimiento del equipo hasta los problemas logísticos en el Germán Becker, el “10” histórico no esquivó ningún tema.

Cristian, con el plantel que se ha conformado, ¿es Deportes Temuco el gran favorito para ascender este año?

Cristian Canío: Yo creo que siempre Temuco es favorito, por lo que significa su plaza y por su gente. Todos estamos bastante ilusionados con que este año podamos ascender. El torneo está duro, hay muy buenos equipos, pero ojalá Dios quiera que se pueda dar para “Temuquito”.

Cristián Canio defiende el proceso de Arturo Sanhueza

Se ha criticado mucho a Arturo Sanhueza por ser un técnico “novel” para un desafío tan grande. ¿Siente que esas críticas son injustas?

Cristián Canío: Yo creo que sí. Hay que esperar que pase alguna fecha del campeonato para recién empezar a dar opiniones. Armar cosas antes de que se inicie todo no corresponde. Hay que dejarlo trabajar; él armó su plantel y ahora veremos. Nosotros, como hinchas, siempre queremos que le vaya bien por la institución.

¿Y qué opina de los cuestionamientos hacia la gestión de Marcelo Salas?

Cristián Canio: También son injustas. Todo jefe va a querer que su equipo funcione bien. Como dijo él una vez, ya no juega, pero quiere que estemos en Primera. El anhelo de todos es ver a Temuco en la división de honor por lo que significa esta plaza, donde siempre metemos de 5.000 a 6.000 personas.

Un tema que ha preocupado es el estado del césped del Germán Becker. ¿Qué pasó realmente con la cancha?

Cristián Canio: Es importante aclararlo. Nosotros trabajamos ahí en el Departamento de Deportes y no es descuido del canchero. Lo que pasó fue que se echó a perder el tractor que realiza el corte de precisión reglamentario. Tuvieron que cortar el pasto con una máquina común, de esas de jardín, y por eso no quedó perfecto. Pero la cancha de Temuco sigue siendo un lujo y una de las mejores del país; el tema del tractor fue algo puntual.