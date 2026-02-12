A pesar de la reciente victoria por Copa Chile, el ambiente en Deportes Temuco es de profunda molestia. El director técnico, Arturo Sanhueza, lideró las críticas hacia la administración del recinto municipal, asegurando que el terreno de juego perjudica directamente la propuesta futbolística de su equipo.

BOLAVIP conversa con el ex gerente deportivo de Deportes Temuco, Roberto Rojas, el que aclara que el estado del campo de juego del Germán Becker es única y exclusiva responsabilidad de la Municipalidad.

“Tuve tres años y les cuento que el estadio se arrienda, es caro, se paga una mensualidad y lo que no se paga en plata, que es la renta de petróleo y toda esa cuestión, se paga en entradas. Deportes Temuco le da 1200 entradas a la Municipalidad, punto número uno, para que tengas más o menos la proporción de que el estadio es más o menos carito”, indica Tomatín.

Agregando que “después de eso, en el contrato dice que tú puedes ocupar la cancha el día jueves y la puedes ocupar el día del partido, muy rara vez la puedes ocupar el día jueves, muy rara vez. La cancha dos también está por contrato, ¿la puede usar? No la usas nunca porque tampoco te la pasan nunca porque el pasto está largo, no está buena”.

Roberto Rojas defiende a Marcelo Salas por el estado de la cancha del Germán Becker

Roberto Rojas reitera que “todo eso es municipal. Allá se han roto focos, cámaras, Marcelo Salas ha propuesto reemplazarlo con dineros propios, las cámaras, todo lo que existe y la municipal no acepta nada, nada, nada, nada. Y la última vez ya fue ilusorio, no tenían ni siquiera la máquina para cortar el pasto. Tuvieron que usar esas tijeras grandes para cortar los jardines de las casas”.

Y en esa misma línea vuelve a exonerar al presidente de Deportes Temuco. “Marcelo Salas ha dicho, nosotros colocamos las cámaras que están malas, las arreglamos, Marcelo le ha propuesto mandarles el canchero para que tenga toda la mantención en la semana o el mes y no hay caso, no hay caso”, aseguró.

La denuncia de Roberto Rojas sobre el Germán Becker

“Me decían que estaban estudiando incluso hasta hacer carpetas sintéticas en Temuco, en los años 90, ir a Temuco, todos sabían que era la mejor cancha en Chile, que podía llover tres días seguidos, ¿por qué ahora que todo ha avanzado en la tecnología no se puede?”, cerró.