El gerente de ligas Yamal Rajab se refirió a la definición de la Primera B en medio de las denuncias que podrían modificar la tabla de posiciones.

Este lunes habló ante los medios de comunicación el gerente de ligas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Yamal Rajab, quien se refirió a lo que se viene el próximo fin de semana con la definición de la Primera B.

Si bien Cobreloa y San Luis de Quillota llegan como líderes a la jornada final con 54 puntos, solo uno de ellos podría proclamarse campeón y ya está definido a quién se le entregará el trofeo.

Esto tiene que ver con los cálculos que hacen en Quilín en medio de las denuncias contra Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica que podrían modificar la tabla de posiciones, fallos que todavía no están listos.

“Nuevamente no estamos en un escenario ideal, existen normas, reglamentos, bases y bueno, los clubes y el directorio tienen la posibilidad de denunciar irregularidades y en eso estamos. Sí tenemos una demora en los fallos y hay que esperar qué resuelve el Tribunal para eventualmente entregar la copa y declarar al campeón”, comenzó diciendo Rajab.

“Hay dos clubes denunciados, tenemos cuatro eventuales tablas de posiciones que es la actual, con un club castigado, con otro y con ambos. Creo que es prudente esperar el veredicto y la sentencia del fallo para ya determinar y confirmar al campeón”, añadió.

En esa línea, adelantó que solo a Cobreloa se le podrá entregar la copa en caso que se proclamen campeón y no así a San Luis, esto se debe a que ante cualquier modificación, los loínos no se moverían del primer lugar.

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“Si tu analizas las tablas y los eventuales castigos, hay posibilidades que eventualmente con los castigos que sea, hay un club que pueda ser campeón con la tabla actual. Eso es lo que se está analizando”, declaró el gerente de ligas.

Asimismo, dejó claro que la entrega del trofeo no significa oficialmente que sea el campeón, recordando casos anteriores en la Segunda División.

“Hay que ser claros que premiar a alguien no significa declararlo campeón. En las bases se habla de un protocolo de premiación, pero ya lamentablemente ha sucedido con (Deportes) Melipilla, con Lautaro de Buin, que se entregó la copa y después se tuvo que pedir de vuelta”, completó el directivo.

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¿Cuándo juegan Cobreloa y San Luis de Quillota?

Cabe recordar que el próximo sábado jugarán en simultáneo Cobreloa y San Luis de Quillota a las 17:30 horas.

Los loínos recibirán a uno de los denunciados, Deportes Puerto Montt, en el Estadio Zorros del Desierto. Mientras que los Canarios visitarán al otro denunciado, San Marcos de Arica, en el Estadio Carlos Dittborn.

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Si es que ambos termina igualados en puntaje y no hay sanción para puertomontinos y ariqueños, el campeón se definirá en un enfrentamiento directo en campo neutral.