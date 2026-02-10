A pocos días de su esperado debut en la Primera B 2026, Deportes Temuco tuvo que dar un giro inesperado en su planificación. Aunque la dirigencia encabezada por Marcelo Salas había dado por cerrado el plantel, las malas noticias médicas obligaron al club a salir nuevamente al mercado para abrochar la llegada del un lateral derecho.

Las redes sociales del Pije le dieron la bienvenida al jugador: “¡Nuevo refuerzo albiverde! Directo desde primera división, llega a la defensa de Temuco Brian Torrealba“.

La contratación del defensor de 28 años, responde a una situación crítica en la enfermería del club. El técnico Arturo Sanhueza perdió a dos de sus piezas clave para el inicio del torneo: el defensor Rodrigo González y el delantero Sebastián Molina. Este último, de hecho, debió ser intervenido quirúrgicamente, lo que dejó un vacío inesperado en la rotación que el club consideraba definitiva.

El perfil del nuevo lateral albiverde

Brian Torrealba recala en el Germán Becker tras una temporada de contrastes en Deportes Limache. Si bien tuvo un año irregular —disputando solo 16 encuentros—, dejó destellos de su calidad, como el gol que le anotó a la Universidad de Chile en la división de honor. El defensor cuenta con un currículum sólido para la categoría:

Formación: Cantera de O’Higgins de Rancagua.

Cantera de O’Higgins de Rancagua. Experiencia: Pasos por Rangers de Talca y Limache.

Pasos por Rangers de Talca y Limache. Selección: Ex seleccionado nacional en las categorías Sub 17 y Sub 20.

Torrealba le marcó un gol a Universidad de Chile el 2025

El camino al retorno: Cobreloa en la mira

Con la llegada de Torrealba, el “Pije” intenta estabilizar una defensa golpeada justo antes del debut. El objetivo institucional es claro: terminar con la sequía de ocho años fuera de la Primera División. El primer desafío será el 23 de febrero cuando Temuco visite a Cobreloa en un duelo de históricos que marcará el pulso de las ambiciones del equipo de Sanhueza para este 2026.