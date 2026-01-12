Llegó a principio de año como uno de los grandes refuerzos del fútbol chileno. Su paso por River Plate y la selección argentina ilusionó a los hinchas de Unión Española. Es que la llegada de Matías Suárez fue bombástica, considerando su currículum.

Sin embargo nada salió como lo soñaron los hispanos porque el argentino terminó marchándose a mitad de año luego de una horrible campaña del equipo que dirigió en esa primera etapa José Luis Sierra.

Entre la Liga de Primera, Copa Chile y la Copa Sudamericana, Matías Suárez jugó apenas ocho partidos marcando un sólo gol con la camiseta del equipo de la Plaza Chacabuco.

Hoy, el jugador ha anunciado que no va, pese a que tenía ofertas para seguir en la Primera B de su país.

“Cansancio mental, el último tiempo sufrí con la rodilla. También por salud, obviamente. Quiero disfrutar a mi hijo, disfrutar otras cosas. Fue más por decisión propia, tenía varios equipos para tomar decisión de seguir jugando pero creo que para mí lo mejor es dejar de jugar y disfrutar otras cosas“, le confesó a TyC Sports.

Matias Suárez enfrentó a Colo Colo jugando para River Plate

El delantero además confesó que le hubiera gustado despedirse en Belgrano de Córdoba, el equipo que lo hizo saltar a la fama.

“Me hubiera encantado porque es el club en el que yo nací pero por otras situaciones no pude seguir. No fue por mi parte, me hubiera encantado, lo dije recién. La gente por ahí piensa cosas que no son, yo soy de hablar poco y no me gusta salir a hablar pero ya pasó. Si me hubiera encantado retirarme en mi club“, cerró.

