Matías Suárez llega al fútbol chileno como uno de los refuerzos estrella de Unión Española. El centrodelantero de 36 años fue campeón en Bélgica con el Anderlecht y en Argentina con River Plate, además logró la Recopa Sudamericana.

En el cuadro millonario compartió con Paulo Díaz y Paulo Solari. De hecho, el ariete confesó que habló con el Pibe sobre su llegada al fútbol chileno, una conversación que le dio más tranquilidad con su decisión.

“Justo ahora para venir no hablé con Paulo Díaz. Con Paulo nos sentábamos casi juntos en el vestuario todo el tiempo, siempre hablábamos, me contaba lo que es Chile, pero el que hablaba siempre y hablo es con Pablo Solari, que también pasó por acá”, comentó en conversación con ESPN 90.

El nuevo jugador Hispano aseguró que Solari le sugirió llegar al fútbol chileno: “También me recomendó, me habló un poco y eso me hizo estar un poco más tranquilo a la hora de tomar la decisión”.

También destacó a Díaz: “Con Paulo tengo muy buena relación y creo que es uno de los mejores centrales del fútbol argentino”.

A Matías Suárez no le fue bien el año pasado

Matías Suárez no tuvo un buen 2024. El ariete sólo marcó dos goles en la temporada pasada con la camiseta de Belgrano, una performance que estuvo lejos de sus mejores años.

Ahora en el fútbol chileno y con la camiseta de Unión Española buscará volver a buenos números.