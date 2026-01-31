La Copa Chile 2026 comenzó con un partido de alto voltaje entre Deportes Antofagasta y Cobreloa, encuentro que estaba empatado a un gol hasta el minuto 96, cuando apareció Brayan Hurtado para dejar las cosas 2-1 para los Pumas.

La polémica se desató una vez finalizado el partido, cuando uno de los referentes loínos se tiró con todo criticando el estado del campo de juego. Específicamente fue el delantero de Cobreloa, Cristian Insaurralde, el encargado de alzar la voz en la zona mixta con un descargo sin filtros.

El atacante no ocultó su indignación por el estado del césped, calificándolo de “asqueroso” y apuntando directamente a los responsables de la administración del estadio. Para el ariete, las condiciones actuales representan un peligro para la integridad física de los profesionales.

“Es un desastre, asqueroso el campo de juego como lo tiene la municipalidad de Antofagasta. Esto no tiene nada que ver con los hinchas ni el equipo contrario, sino que ya hay una falta de respeto con respecto a como la ciudad mantiene el estadio”, disparó Insaurralde ante los micrófonos.

Deportes Antofagasta partió la Copa Chile con el pie derecho

El jugador aclaró que su molestia no tenía relación con el resultado ni con el desempeño de los hinchas o el equipo rival, sino con una negligencia institucional. Según sus palabras, mantener un campo de juego en tales condiciones es una “falta de respeto” hacia el fútbol profesional y la propia ciudad.

El reclamo de Insaurralde pone nuevamente en la palestra la gestión de los recintos municipales en el país. El jugador remarcó que, si bien el mal estado del campo no es una excusa para la derrota de su equipo, sí afecta directamente al espectáculo. “Hay que cuidarlo y estas cosas no ayudan en nada”, concluyó el delantero argentino, visiblemente molesto por la experiencia en el Calvo y Bascuñán.

Con este triunfo, Deportes Antofagasta dormirá tranquilo en la cima del Grupo C, pero la polémica por el “terreno de juego” promete seguir escalando. Se espera que en las próximas horas exista un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la Región de Antofagasta ante las duras acusaciones de los protagonistas del encuentro.

La revancha de Cobreloa

El domingo 8 de febrero a las 19:00 Cobreloa va a recibir a Deportes Antofagasta con la intención de lavar sus heridas y tomarse revancha de un partido que perdió en el último minuto.