El fútbol siempre ofrece giros inesperados. Algunos nombres que en su momento estuvieron vinculados a procesos de selección o grandes clubes terminan encontrando nuevos desafíos lejos de los focos principales.

Ese es el caso de Marco Oroná, futbolista que en 2024 llegó a ser citado por Marcelo Bielsa para partidos de la Selección de Uruguay y que además tuvo paso por las juveniles de Universidad de Chile.

Ahora, el charrúa vivirá una nueva etapa en el fútbol chileno, ya que continuará su carrera en la Primera B, torneo donde buscará continuidad y protagonismo para relanzar su prometedora trayectoria.

Marco Oroná enfrentando a Colo Colo con la camiseta de la U | FOTO: Emisora Bullanguera

Marco Oroná se sumó a los entrenamientos de Deportes Antofagasta

Según informó el periodista Matías Larraín de Cooperativa Deportes y TNT Sports, el jugador de tan solo 20 años arribó a Deportes Antofagasta y se sumó oficialmente al plantel que dirige Luis Marcoleta.

“El acuerdo se concreta tras quedar libre de Peñarol”, remarcó el comunicador, lo que facilitó su llegada al conjunto puma.

De esta manera, el nacido en Villa Soriano, Uruguay, buscará transformarse en una de las cartas ofensivas importantes del cuadro de la Región de Anfotagasta en la lucha por el ansiado ascenso a la Primera División.

En síntesis…

Marco Oroná, delantero uruguayo que llegó a ser citado por Marcelo Bielsa y pasó por las juveniles de Universidad de Chile, se sumó a Deportes Antofagasta tras quedar libre de Peñarol.