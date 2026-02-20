Este fin de semana se pone en marcha la Liga de Ascenso, torneo que esta temporada tendrá la presencia de varios clubes históricos del fútbol chileno: entre ellos aparece Santiago Wanderers, que se perfila como uno de los principales candidatos a pelear por el anhelado regreso a la Primera División. El cuadro “Caturro” arrastra ya varias temporadas en la Primera B y, desde su descenso en 2021, no ha logrado concretar el retorno a la máxima categoría.

En el recién terminado mercado de fichajes, los porteños perdieron a varias figuras de la temporada pasada donde alcanzaron a llegar a las semifinales de la liguilla del ascenso. Para este año, el Decano se reforzó con cinco caras nuevas: Pedro Navarro, lateral izquierdo; Cristóbal Cáceres, defensa; Franco Lobos, delantero; Javier Parraguez, delantero; y Marcos Camarda, delantero.

Santiago Wanderers arranca de local en la temporada 2026 de Primera B (Photosport).

El ansiado debut en Primera B de los porteños está programado para este fin de semana en el Estadio Elías Figueroa Brander del cerro Playa Ancha de Valparaíso, donde enfrentarán a uno que quiere dar la sorpresa en la categoría: Deportes Recoleta.

El elenco de la capital también tuvo un activo mercado de pases donde fichó a figuras como el arquero Álvaro Salazar, el lateral Felipe Saavedra y al delantero Ignacio Parada. Los recoletanos también tendrán el debut en la banca del técnico Francisco Arrué en el arranque del torneo.

Dónde ver EN VIVO Santiago Wanderers vs. Recoleta en Primera B

Santiago Wanderers y Deportes Recoleta se enfrentarán este sábado 21 de febrero desde las 12:30 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, y podrás mirarlo EN VIVO a través de la señal básica de TNT Sports y en streaming por HBO Max.