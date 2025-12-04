Joaquín Larrivey ha sido, por paliza, una de las figuras de la temporada 2025 de la Primera B, donde está muy cerca de lograr el anhelado ascenso a Primera División junto a Deportes Concepción.

El delantero, de 41 años y con pasado en Universidad de Chile y Magallanes en el fútbol chileno, tomó la palabra de manera sorpresiva y confirmó dónde jugará el próximo año: “Sí, la verdad es que estoy muy agradecido, muy orgulloso de ser parte de este club y su proceso de crecimiento”, dijo en diálogo con D Sports sobre lo que ha sido su paso por el ‘Conce’.

Larrivey confirma que seguirá en Concepción. | Foto: Photosport

En esa línea, Larrivey confirma que el 2026 será Lila ‘pase lo que pase’ ante Cobreloa en la Liguilla de Ascenso: “Agradezco la confianza y el cariño de la gente. Pase lo que pase, el 2026 estaré vistiendo la camiseta de Deportes Concepción”.

“Tuve años muy lindos en la U, en Magallanes y ahora este proyecto de Deportes Concepción que tiene mucho margen de crecimiento. Ser parte de eso me llena de felicidad y orgullo”, complementó el goleador.

¿Será en Primera División o en Primera B? Deportes Concepción y Cobreloa igualaron el día de ayer en un entretenido partido y ahora todo se definirá el domingo en Calama por la revancha de la final de la Liguilla de Ascenso.

En síntesis

El delantero Joaquín Larrivey, de 41 años, es figura de la Primera B 2025.

Larrivey tiene pasado en Universidad de Chile y Magallanes en el fútbol chileno.