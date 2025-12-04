Joaquín Larrivey ha sido, por paliza, una de las figuras de la temporada 2025 de la Primera B, donde está muy cerca de lograr el anhelado ascenso a Primera División junto a Deportes Concepción.

El delantero, de 41 años y con pasado en Universidad de Chile y Magallanes en el fútbol chileno, tomó la palabra de manera sorpresiva y confirmó dónde jugará el próximo año: “Sí, la verdad es que estoy muy agradecido, muy orgulloso de ser parte de este club y su proceso de crecimiento”, dijo en diálogo con D Sports sobre lo que ha sido su paso por el ‘Conce’.

Larrivey confirma que seguirá en Concepción. | Foto: Photosport

En esa línea, Larrivey confirma que el 2026 será Lila ‘pase lo que pase’ ante Cobreloa en la Liguilla de Ascenso: “Agradezco la confianza y el cariño de la gente. Pase lo que pase, el 2026 estaré vistiendo la camiseta de Deportes Concepción”.

“Tuve años muy lindos en la U, en Magallanes y ahora este proyecto de Deportes Concepción que tiene mucho margen de crecimiento. Ser parte de eso me llena de felicidad y orgullo”, complementó el goleador.

¿Será en Primera División o en Primera B? Deportes Concepción y Cobreloa igualaron el día de ayer en un entretenido partido y ahora todo se definirá el domingo en Calama por la revancha de la final de la Liguilla de Ascenso.

En síntesis

