El mercado de pases dentro del fútbol chileno ya se ha instalado con todo en estas primeras semanas, en donde los distintos equipos esperan poder aprovechar este período y reforzarse de buena forma para el 2026.

Uno de los clubes que ha buscado moverse con todo es Santiago Wanderers, quien ya prepara lo que será su actuación en la Liga de Ascenso, en la que espera en la próxima temporada poder lograr su vuelta a primera división.

En las últimas horas una importante noticia de mercado es la que se ha hecho saber en los ‘Caturros’, en la que un canterano de Colo Colo tendría todo avanzado para ser nuevo refuerzo de Santiago Wanderers.

Se trata del lateral izquierdo, Pedro Navarro, jugador que pertenece a Colo Colo, tendría todo encaminado para reforzar al elenco de la quinta región para la temporada 2026.

Navarro jugó en San Felipe este 2025 | FOTO: Photosport

Así lo señaló el medio ‘PrimeraBChile‘, en la que indicaron que el ‘Decano’ sigue muy de cerca a Pedro Navarro y que en los próximos días, se podría anunciar su arribo al club.

El jugador de 24 años defendió la camiseta de Unión San Felipe en la temporada 2025, en donde disputó 34 partidos, en la que aportó con un gol y dos asistencias.

Se espera que esta semana pueda ser decisiva para dilucidar el futuro de Pedro Navarro, en el que de no mediar inconvenientes, el jugador recalaría en el 2026 en Santiago Wanderers.

En Síntesis