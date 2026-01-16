El mercado de fichajes sigue encendido, y si no bastaba con la Liga de Primera, en la Primera B se siguen moviendo continuamente. Por esto mismo es que el club comandado por Marcelo Salas oficializó la llegada de una figura en la Liga de Ascenso del año pasado.

A través de sus redes sociales, Deportes Temuco anunció la contratación oficial de Brayan Valdivia, volante de 31 años con pasos por Deportes Concepción, Ñublense, Rangers y entre otros.

El ex jugador del “León de Collao”, volverá a Primera B, pese al reciente ascenso de los lilas a la Liga de Primera.

El santiaguino ha jugado en 9 equipos del fútbol chileno, y esta será su décima experiencia en el balompié nacional.

Gracias a su regular temporada, la que finalizó con el histórico ascenso de Deportes Concepción, el mediocampista llamó la atención del club adueñado por Marcelo Salas, quien finalmente se lo terminaría llevando al “pije”.

Brayan Valdivia será jugador de Deportes Temuco

El volante ofensivo se suma a las incorporaciones de Sebastián Molina, Miguel Sanhueza, Franco Ortega, Nicolás Astete, Maximiliano Cuadra, Nicolás Rivera, Diego Zambrano y Rodrigo González.

¿Cómo fue la temporada de Valdivia en Deportes Concepción?

En su paso por el conjunto lila, el volante disputó 43 partidos, en los que logró marcar 2 goles y entregar 7 asistencias. Esto entre Liga de Ascenso, Copa Chile y la Promoción de Primera B.

En síntesis