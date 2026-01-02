La ‘Operación Retorno’ en Unión Española está en marcha. El conjunto de Independencia volvió a los trabajos este viernes después de Año Nuevo y lo hizo con varias caras nuevas en el Estadio Santa Laura donde la misión es volver a la máxima división tras el descenso a Primera B.

El inicio de la pretemporada estuvo marcada por la llegada de varios nombres, donde destaca la presencia de cinco caras nuevas, de los cuales todavía no habían sido presentados en Plaza Chacabuco, hasta esta jornada.

De acuerdo a lo informado por el sitio partidario Vamos La Unión, entre los nombres que llamaron la atención en el arranque de la pretemporada apareció Emiliano Vecchio. El experimentado volante argentino, de 37 años, ya se encuentra en Chile y se incorporó a los trabajos del plantel que encabeza Gonzalo Villagra.

Sin embargo, Vecchio no fue la única cara nueva en Independencia. También se integraron el arquero Julio Fierro, quien llega desde Deportes Copiapó; los defensores Martín Ormeño, ex Puerto Montt, y Hans Salinas, proveniente de Deportes Iquique; además del delantero Mitchell Wassenne, que viene de Concón National.

Con el correr de las horas, Unión Española confirmó las llegadas todos los jugadores más el retorno de Vecchio, quien iniciará su tercer ciclo defendiendo la camiseta hispana.

En resumen…