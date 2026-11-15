Rangers de Talca sufre pesadilla en la Primera B: desciende y jugará en Segunda División

El elenco rojinegro empató en su último partido y no pudo zafar de la pérdida de categoría. Un triste desenlace.

La Primera B llega al final de su temporada regular. A falta de un partido, se determinó qué equipo sufre el descenso a la Segunda División de Chile: ese es el caso de Rangers de Talca.

Tras arribar a su duelo contra Deportes Santa Cruz en el último lugar, el elenco rojinegro no logró romper el 0-0 en el marcador en calidad de visita y lamenta la pérdida de categoría.

Un lamentable escenario para el conjunto dirigido por Ivo Basay, que no pudo aprovechar la derrota 4-3 de Unión San Felipe (penúltimo en la clasificatoria) contra Unión Española.

De este modo, Rangers concluye en el casillero número 16 de la tabla de posiciones con 22 unidades. Quedó a tan solo un punto de ir a compromiso de definición para mantenerse en la B.

El Rangers de Talca de Ivo Basay desciende en la Primera B. (Imagen: Photosport)

Así queda la tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cobreloa 30 16 9 5 55 30 25 57 2 San Luis 30 16 9 5 45 30 15 57 3 Antofagasta 30 14 9 7 54 28 26 51 4 Wanderers 30 14 9 7 49 33 16 51 5 Magallanes 30 13 7 10 47 47 0 46 6 Arica 30 11 10 9 35 29 6 43 7 Deportes Copiapó 30 11 9 10 44 43 1 42 8 Recoleta 29 11 9 9 41 43 -2 42 9 Unión Española 30 12 6 12 38 40 -2 42 10 Iquique 29 9 11 9 42 33 9 38 11 Puerto Montt 30 11 5 14 29 39 -10 38 12 Temuco 30 9 9 12 46 45 1 36 13 Curicó Unido 30 8 10 12 30 47 -17 31 14 Santa Cruz 30 4 13 13 29 43 -14 25 15 San Felipe 30 5 8 17 22 57 -35 23 16 Rangers 30 5 7 18 28 47 -19 22