Rangers de Talca sufre pesadilla en la Primera B: desciende y jugará en Segunda División

La Primera B llega al final de su temporada regular. A falta de un partido, se determinó qué equipo sufre el descenso a la Segunda División de Chile: ese es el caso de Rangers de Talca.
Tras arribar a su duelo contra Deportes Santa Cruz en el último lugar, el elenco rojinegro no logró romper el 0-0 en el marcador en calidad de visita y lamenta la pérdida de categoría.
Un lamentable escenario para el conjunto dirigido por Ivo Basay, que no pudo aprovechar la derrota 4-3 de Unión San Felipe (penúltimo en la clasificatoria) contra Unión Española.
De este modo, Rangers concluye en el casillero número 16 de la tabla de posiciones con 22 unidades. Quedó a tan solo un punto de ir a compromiso de definición para mantenerse en la B.
El Rangers de Talca de Ivo Basay desciende en la Primera B. (Imagen: Photosport)
Así queda la tabla de posiciones de Primera B
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Cobreloa
|30
|16
|9
|5
|55
|30
|25
|57
|2
|San Luis
|30
|16
|9
|5
|45
|30
|15
|57
|3
|Antofagasta
|30
|14
|9
|7
|54
|28
|26
|51
|4
|Wanderers
|30
|14
|9
|7
|49
|33
|16
|51
|5
|Magallanes
|30
|13
|7
|10
|47
|47
|0
|46
|6
|Arica
|30
|11
|10
|9
|35
|29
|6
|43
|7
|Deportes Copiapó
|30
|11
|9
|10
|44
|43
|1
|42
|8
|Recoleta
|29
|11
|9
|9
|41
|43
|-2
|42
|9
|Unión Española
|30
|12
|6
|12
|38
|40
|-2
|42
|10
|Iquique
|29
|9
|11
|9
|42
|33
|9
|38
|11
|Puerto Montt
|30
|11
|5
|14
|29
|39
|-10
|38
|12
|Temuco
|30
|9
|9
|12
|46
|45
|1
|36
|13
|Curicó Unido
|30
|8
|10
|12
|30
|47
|-17
|31
|14
|Santa Cruz
|30
|4
|13
|13
|29
|43
|-14
|25
|15
|San Felipe
|30
|5
|8
|17
|22
|57
|-35
|23
|16
|Rangers
|30
|5
|7
|18
|28
|47
|-19
|22