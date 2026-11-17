El propietario y presidente de Rangers confirmó que el directorio tomó la decisión de llegar hasta las últimas instancias para buscar la salvación.

En Rangers de Talca todavía no salen del estado de shock tras el duro golpe que sufrieron el pasado domingo, cuando por primera en 124 años descendieron a Segunda División, al terminar como colistas de la Primera B.

El Piducano no pudo vencer a Deportes Santa Cruz y solo empataron 0-0 en la fecha 30, incluso desperdiciaron un penal que les habría dado la salvación.

Pero en el cuadro maulino no se quieren dar por vencidos y tampoco se hacen la idea que tendrán que competir en la tercera categoría del fútbol chileno en 2027, por lo que han decidido ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en ingles).

Los Rojinegros buscan apelar por el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que descartó las sanciones deportivas contra San Marcos de Arica por irregularidades en sus estados financieros, pese a que la Primera Sala había dictado lo contrario.

Esta jornada el propietario de la mayor parte de las acciones de Rangers y presidente de la institución, el empresario Felipe Muñoz, confirmó a Tribuna Rojinegra que acudirán al TAS.

“Sí, Rangers irá al TAS, el directorio del club tomó esa decisión ayer (lunes). Estamos convencidos que no tenemos otra alternativa ya que es nuestra obligación defender desde todo ámbito los derechos de Rangers”, afirmó.

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“El veredicto de la Segunda Sala nos genera una profunda desconfianza, ya que la Primera Sala, siete integrantes coincidieron en que San Marcos de Arica incumplió estatutariamente, y además, presentó documentación falsa, seis de ellos dijeron que había que desafiliarlo y el séptimo que había que descenderlo. Sin embargo, la Segunda Sala deja sin efecto esa sanción y aplica una sanción de 2 mil UF haciendo mención solo a los incumplimientos estatutarios, no hace mención a la falsificación de documentos”, argumentó Muñoz.

“Ha pasado prácticamente una semana desde que se entregó el veredicto y Rangers todavía no conoce la sentencia, para nosotros. Esa demora, nos da la impresión que están tratando de encontrarle una explicación jurídica a una decisión que a mi juicio es muy difícil de sostener con el reglamento en la mano”, completó el timonel rangerino.

Felipe Muñoz, propietario y presidente de Rangers de Talca. (Foto: INAF)

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Si bien comentó que es incierto lo que pueda determinar el tribunal internacional, deben velar por los intereses de Rangers y agotar todas las instancias.

“El resultado del TAS es incierto pero el directorio tiene la responsabilidad de defenderlo y que el TAS revise esa decisión”, cerró.