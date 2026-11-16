Tras descenso de Rangers: hinchas desatan su furia y provocan graves destrozos en Talca

Un grupo de hinchas atacó La Fortaleza Rojinegra y provocó grandes destrozoso a los automóviles de los futbolistas del plantel.

La tensión se desató en Talca luego de que Rangers firmara su descenso a la Segunda División Profesional. Tras el empate 0-0 ante Deportes Santa Cruz, que sentenció la pérdida de categoría del elenco ‘piducano’, un grupo de hinchas llegó hasta el centro de entrenamiento La Fortaleza Rojinegra y provocó graves destrozos en el recinto.

Según diversos registros difundidos en redes sociales, los involucrados rompieron puertas y ocasionaron daños en distintos sectores del complejo. Los desmanes también afectaron a vehículos estacionados en las cercanías, principalmente en sus vidrios, además de provocar el desprendimiento de pastelones de las panderetas.

Rangers de Talca jugará la próxima temporada en la Segunda División (Photosport).

Los reportes indican que algunos hinchas intentaron derribar el portón principal del recinto y levantaron barricadas con neumáticos. Además, se habría lanzado material incendiario en el acceso al centro de entrenamiento, lo que agravó la situación.

Ante los incidentes, personal de Carabineros y Bomberos llegó hasta el sector para controlar los desórdenes y resguardar el orden público. Por razones de seguridad, el plantel de Rangers y el cuerpo técnico incluso debieron modificar su llegada a las instalaciones, en medio de una jornada marcada por la frustración y la violencia tras el descenso del equipo.

Así fueron los desmanes de hinchas de Rangers

🔴⚫️ Hinchas de Rangers manifestaron su descontento en las afueras de la Fortaleza Rojinegra tras consumarse el descenso del cuadro talquino a Segunda División. ⚽



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