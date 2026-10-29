El gerente general del cuadro ariqueño aseguró que recurrirán a todas las instancias legales para evitar la desafiliación del fútbol chileno.

San Marcos de Arica recibió un golpe casi mortal, luego de que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decretara su desafiliación del fútbol profesional, tras una denuncia presentada por el directorio del organismo rector. Sin embargo, en el conjunto nortino no dan por cerrado el caso y ya preparan sus próximos pasos para intentar revertir la resolución que deja de cabeza la definición de la Primera B.

Tras el contundente fallo, el gerente general del club, Fernando Zapata, aseguró que la resolución no representa una sentencia definitiva. El dirigente fue firme al señalar que los ‘Bravos del Morro’ todavía mantienen sus puntos en la tabla de posiciones y su clasificación a la liguilla de ascenso.

“Si bien la noche del martes salió el veredicto de la Primera Sala de la ANFP no es la sentencia definitiva. Aún seguimos con los puntos, aún seguimos clasificados a liguilla y se debe jugar el partido del sábado”, afirmó Zapata.

El gerente general también explicó cuáles serán los próximos pasos del proceso. Según detalló, el club será notificado oficialmente este viernes, y que desde ese día se inicia el plazo para presentar la apelación.

“El club será notificado el día viernes de los argumentos que utilizó el tribunal de disciplina para tomar ese veredicto, tenemos 5 días para apelar. Nos quedan varias instancias de apelación, la segunda sala, las denuncias por la justicia ordinaria y el TAS, de ser necesario”, señaló el dirigente.

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De esta manera, San Marcos de Arica buscará agotar todas las alternativas para revertir la desafiliación, sin descartar acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si las instancias anteriores no prosperan. Mientras tanto, la última fecha de la Primera B sigue suspendida hasta nuevo aviso.

En síntesis…

Fernando Zapata descartó que el fallo del Tribunal contra San Marcos de Arica sea definitivo.

descartó que el fallo del Tribunal contra sea definitivo. El club ariqueño dispondrá de 5 días para presentar su apelación tras ser notificado.

para presentar su apelación tras ser notificado. La institución nortina no descartó recurrir al TAS para revertir la desafiliación en Primera B.