La primera reacción del DT de San Marcos de Arica tras desafiliación: “No se sabe qué hacer”

La desafiliación de San Marcos de Arica sigue generando repercusiones en el fútbol chileno. El entrenador de los ‘Bravos del Morro’, Iván Sandrock, no ocultó su desazón e la incertidumbre que atraviesa el club luego de la decisión de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, tras la denuncia presentada por el directorio del organismo y a la que se sumaron Rangers, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe, y que remeció toda la Primera B.

El técnico reconoció que la situación ha golpeado anímicamente al plantel, especialmente por la cercanía de la resolución con el desenlace de la Liga de Ascenso. “Es que eso es lo que genera la mayor complicación, si no hay certeza de nada, se desajusta emocionalmente un plantel. Lo que nosotros vivimos anoche y vamos a vivir hoy en el día, te saca para el partido, es una desventaja deportiva grande”, sostuvo en conversación con RedGol.

Sandrock también remarcó que las dificultades han sido constantes durante la temporada. “Todo este periodo ha sido así, no sólo por esto, lo que nos ha pasado. No es fácil”, expresó.

“No hay claridad, está todo muy en el aire”

En medio de la incertidumbre, el entrenador adelantó que se reunirá con el grupo para enfocarse en la última semana. “Hoy día nos vamos a reunir a conversar y de esa charla tenemos que ver las cosas más positivas de esto para enfrentar lo que queda de semana, nosotros atenderemos todas las situaciones que corresponda. Hay un tema de por medio de las cosas de cada uno, cómo termina esto; Todo el cuerpo técnico, la parte fútbol joven, es muy complicado”, señaló.

El estratega también cuestionó los tiempos en que se conoció la resolución, considerando que el club todavía puede apelar. “No se sabe qué hacer, no hay claridad, está todo muy en el aire, hay una desafiliación que se puede apelar, pero el día viernes, justo un día antes del partido, llega la resolución”, afirmó.

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“No tengo mucha claridad del tema bien cómo procese y, en lo personal, lo único que tengo que hacer es afirmarme de la campaña que hicimos, con todos los problemas que se agudizaron el segundo semestre, pudimos clasificar en la cancha y espero que eso tenga valor”, cerró.