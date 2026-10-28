La Primera Sala del Tribunal acogió la denuncia presentada por el directorio de la ANFP y determinó la desafiliación del elenco nortino.

Un verdadero terremoto sacude al fútbol chileno en las últimas horas. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decretó la desafiliación de San Marcos de Arica y remeció toda la Primera B a una fecha del desenlace, con Cobreloa y San Luis peleando el ascenso a Primera División y con Rangers, San Felipe y Santa Cruz luchando por el descenso a la Segunda Profesional.

Pero ¿por qué desafiliaron a San Marcos de Arica? La sentencia que hundió a los ‘Bravos del Morro’ apunta principalmente a presuntas irregularidades administrativas y financieras, específicamente a las declaraciones juradas trimestrales sobre el capital de funcionamiento que San Marcos presentó ante la ANFP.

Los antecedentes cuestionados corresponden a septiembre de 2024 y marzo, junio y septiembre de 2025. La acusación sostiene que existirían diferencias entre la información entregada y otros antecedentes financieros del club.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina acogió la denuncia del directorio de la ANFP, a la que se sumaron Rangers, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe como terceros coadyuvantes. La resolución fue adoptada por seis votos contra uno y determinó la desafiliación de los ariqueños.

¿San Marcos de Arica puede apelar la desafiliación?

Sí. La sanción todavía no es definitiva. Según informó el propio club, los fundamentos completos de la sentencia serán notificados el viernes 30 de octubre. Desde ese día, San Marcos tendrá cinco días hábiles para presentar un recurso de apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

Publicidad

El elenco del norte del país anunció que utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles para intentar revertir la medida y que también se reserva el derecho de recurrir a la justicia ordinaria. Por lo tanto, el futuro deportivo e institucional de San Marcos dependerá de las próximas resoluciones.

¿Qué pasará con San Marcos de Arica y la tabla de la Primera B?

Mientras se resuelve la apelación, la desafiliación abre un escenario de incertidumbre para el club y su participación en el fútbol profesional. Sin embargo, de acuerdo a lo publicado por El Mercurio, la sanción no modificará automáticamente los resultados de sus partidos ni la tabla de posiciones de la Primera B, ya que la normativa distingue entre la desafiliación y la pérdida de categoría.

De esta manera, la lucha por el título entre Cobreloa y San Luis y la disputa por evitar el descenso seguirán sujetas a los resultados deportivos. La situación podría cambiar si una instancia superior modifica el fallo o determina consecuencias adicionales.