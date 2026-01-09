Uno de los fichajes más esperados de Primera B se concretó hace unos días cuando Unión Española, en su ‘operación retorno’, confirmó el regreso del delantero de 36 años, Patricio Rubio, quien tendrá su tercer ciclo con la camiseta hispana.

En conversación con Las Últimas Noticias, el atacante que disputó cuatro temporadas con Ñublense, reconoció que “estar de vuelta es muy importante, sobre todo por el momento del equipo. No es fácil tomar la decisión de jugar en Primera B, pero sentí que podía ser una ayuda para devolver al club donde se merece estar”.

Sobre su regreso a Santa Laura, Rubio reconoció que “la gente siempre me ha tratado increíble y hoy, que estoy más grande y más maduro, sí me siento más un referente para este plantel. Acá me encontré con jugadores muy jóvenes, así que espero ser ese referente positivo y competitivo para que vayan aprendiendo y creciendo como personas”.

Rubio reconoce que su intención era retirarse en Ñublense, pero como no se dio, pretende seguir en un buen nivel a sus 36 años: “A mi edad me siento impecable, con muchas ganas de seguir jugando. Todavía el cuerpo no me da el aviso de nada raro y mientras me sienta bien y con ganas seguiré jugando”.

Finalmente tuvo palabras para el duro desafío que será jugar en el ascenso: “Es una categoría más dura, más luchada y tendremos que ponernos el overol. Pero tengo mucha fe en que las cosas van a salir bien”, cerró.

