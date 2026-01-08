En pleno desarrollo del mercado de fichajes, varios clubes del fútbol chileno comienzan a ajustar sus planteles de cara a la temporada 2026, evaluando salidas y cesiones como parte de su planificación deportiva.

En ese escenario, Unión Española no es la excepción. El cuadro hispano analiza movimientos para darle rodaje a futbolistas que no tendrían un rol protagónico en la Primera B.

Uno de esos nombres ya había aparecido en la órbita de Universidad de Chile en las últimas ventanas de pases

Ariel Uribe saldrá de Unión Española

Se trata de Ariel Uribe, mediocampista de 26 años, quien no continuará en el plantel hispano para la temporada 2026 y cuyo futuro inmediato apunta a una salida a préstamo.

Según información dada por periodista César Luis Merlo, el cuadro de Independencia ya trabaja activamente para concretar su cesión, con el objetivo de que el jugador sume minutos y continuidad en otro club ya sea nacional o del extranjero.

Ariel Uribe ha disputado 97 partidos en Unión Española y ha convertido 15 goles | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

De esta manera, el futbolista buscará relanzar su carrera lejos de Santa Laura, mientras Gonzalo Villagra continúa ajustando piezas en su plantel para el afrontar de la mejor manera la división de plata del balompié nacional.

