David Escalante se descarga tras el gol fantasma de Cobreloa a Wanderers: "Me devolvieron el que me robaron en Iquique"

Cobreloa y Santiago Wanderers disputaron uno de los partidos más atractivos de la Primera B, pero la jornada estuvo marcada por un polémico gol fantasma que el juez Patricio Blanca validó en favor de los loínos y que selló el empate 1-1 entre ambos elencos.

La “conquista” del cuadro de Calama llegó casi al final de la primera etapa gracias a David Escalante, quien definió al borde del área chica, pero su remate dio en el travesaño, luego en el palo vertical, para posteriormente rebotar y salir. Increíblemente, el árbitro lo cobró en favor de los locales.

Todos los jugadores del cuadro naranja celebraron, lo que ayudado por el asistente, Cristián Espíndola, permitió validar una anotación que se pudo ver en todas las repeticiones jamás cruzó la línea.

David Escalante, delantero y gran protagonista de la polémica jugada, se refirió a este bullado gol fantasma en conversación con el programa En La Línea de Calama y también al resultado que consiguieron tras un duro partido.

“Fue un partido donde empezaron mejor ellos hasta el gol. Creo que después del gol reaccionamos nosotros, lo empatamos con un gol medio fantasma que no entró, yo pensé que sí había entrado, me devolvieron el gol que me robaron en Iquique”, expresó el ariete.

Respecto al desarrollo del partido, agregó que “en el segundo tiempo tuvimos tres claras de gol, las dos del Pájaro, la del palo, el mano a mano que le sacan a Cerato. Buscamos en todo momento, pero no se pudo”, completó.

Con este resultado, Cobreloa se queda en el cuarto puesto con 21 puntos, a 16 del superlíder Magallanes. Por su parte, Santiago Wanderers sigue estancado en la parte baja de la tabla de posiciones y va 14° con sólo 11 unidades.