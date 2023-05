El compromiso entre Santiago Wanderers y San Marcos de Arica por la Primera B no fue aprobado por el delegado presidencial de Quillota, José Orrego, quien no dio el visto bueno tras el informe de factibilidad de Carabineros.

Santiago Wanderers no pudo ejercer su localía en el estadio Elías Figueroa para su partido ante San Marcos de Arica por la Primera B, esto debido a la realización de los Juegos Binacionales en el recinto. Finalmente el compromiso que terminó 1-1 se realizó en el Nicolás Chahuán de La Calera. Sin embargo, se produjo un gran problema, puesto que no contó con la autorización del Gobierno.

Tras el partido, el gobernador de Quillota, José Orrego, dejó claro que el encuentro no estaba autorizado. "Carabineros nos envió un informe de factibilidad negativa, quiere decir que no estaban las condiciones de seguridad para autorizar el evento. Esas dos presimas nos hicieron tomar la decisión de no autorizar el partido que se desarrolló en La Calera, en el estadio Nicolás Chahuán Nazar".

La autoridad de Gobierno aclaró que el cuadro Caturro fue informado de que no existió la aprobación para jugar el partido: "Esta decisión fue informada a Santiago Wanderers el día de ayer (martes) en la reunión de Estadio Seguro, donde estaban sus dirgentes, Estadio Seguro, Carabineros de Chile y esta delegación".

Orrego anunció que buscarán un duro castigo para el Decano: "Condenamos la insistencia del club Santiago Wanderers de realizar un evento sin autorización, no respetando ni el reglamento, ni las normativas vigentes. Como Gobierno vamos a perseguir las responsabilidades y vamos a buscar las máximas sanciones posibles por la realización de este evento sin las autorizaciones legales".

Carabineros entregó un informe de factibilidad negativo para la realización del partido entre Santiago Wanderers y San Marcos de Arica en La Calera y la Gobernación no autorizó el compromiso. Sin embargo, igual se jugó (Foto: Photosport)

Dirigente de Santiago Wanderers: "Si hay que pagar con cárcel, que me metan preso"

Uno de los directivos de Santiago Wanderers reaccionó ante esta situación, se trata del gerente, Cristián Chahuán. “Vamos a defender el club como sea, con las todas las herramientas de la ley, y si esto tiene que tener costo económico, prefiero no pagarlo y si hay que pagar con cárcel, que me metan preso, asumo toda la responsabilidad”, dijo en diálogo con El Mercurio de Valparaíso.

Por ahora el cuadro Caturro en lo netamente futbolístico piensa en su partido ante Deportes Antofagasta del próximo sábado a las 15:30 en el estadio Zorros del Desierto por la jornada 12 de la Primera B.