Ya no queda nada para que comience la Primera B del plano local y Deportes Iquique no cerraría los fichajes aún en el mercado de pases. En lista tiene a un ex Colo Colo, Cobreloa y campeón de la Sudamericana 2011 con Universidad de Chile, que sólo le faltaría la firma para sumarse al plantel de Miguel Ponce.

Se trata de Paulo Magalhaes, quien estaría cerca de fichar por los Dragones Celestes para esta nueva temporada. El defensor de 32 años está en la mira del elenco iquiqueño para tomar el puesto de Joaquín Aros, luego de la fuerte lesión que vivió de ligamento cruzado, algo que lo tendrá lejos de las canchas alrededor de seis a ocho meses, perdiéndose toda la primera rueda del torneo.

Es por esta razón que los dirigentes celestes quieren contar con el experimentado jugador para reforzar el plantel, donde según el sitio Primera B Chile, señalarían que estaría muy cerca de recalar en el elenco nortino para pelear el ascenso 2023.

Deportes Iquique quiere sumar a Magalhaes a su lista. (Agencia Uno)

ver también La ANFP da a conocer las fechas del comienzo de la Primera B 2023

El zaguero llegaría a Iquique luego de su paso por Deportes Antofagasta, donde estuvo las últimas dos campañas y descendió en 2022. Viene de una temporada regular, solo disputó 12 encuentros, siete en el Campeonato Nacional, cuatro por Copa Chile y dos por Copa Sudamericana, registrando sólo un gol.

De sumarse a los Dragones, sería el décimo refuerzo, donde ya se encuentra: Mathias Pinto, Steffan Pino, Vicente Durán, Franco Ledesma, Jaime Carreño, Leandro Navarro, Álvaro Delgado, Diego Orellana y el antes mencionado, Joaquín Aros. Además, sería su octavo club, luego de pasos por Cobreloa, la U, Colo Colo, O'Higgins, Deportes Antofagasta, Internacional de Puerto Alegre y Criciúma.