Magallanes aprovechó de festejar el título y el plantel se enfocó en responder a David Escalante, que intentó mufar a la Academia no tuvo éxito. Nico Núñez le entró con todo al argentino del cuadro naranja.

Magallanes volvió a la Primera División del fútbol chileno luego de 36 años. La Academia tuvo una ventaja importante ante Cobreloa, pero el equipo de Nicolás Núñez fue perdiendo terreno y definió su suerte en la última fecha ante los Zorros del Desierto. En plena definición, el delantero loino David Escalante intentó cancherear a su rival y, claramente, la frase no tuvo ningún asidero con el paso de las fechas.

“No solamente los vamos a alcanzar, sino que Cobreloa va a ser campeón. Magallanes se va a caer y nosotros pasaremos por arriba, no tenemos ninguna duda". Esa frase de Escalante, claramente, marcó el derrotero de los naranjas, que estuvieron a tiro de cañón, aunque solo se conformaron con ser finalistas de la Liguilla por el Ascenso.

Tras la obtención del título, el técnico albiceleste, Nicolás Núñez, fue directo al hueso y al corazón de Escalante, quien se tragó su rabia en forma amarga luego de todo lo que dijo y no se cumplió.

"Muchos compañeros de él se disculparon con nosotros, porque nos dijeron que esa frase no los representaba. Se equivocó o quizá no siente que se equivocó. Ser soberbio, de esa forma, termina siendo una inyección para el rival", expresó Núñez.

Nicolás Núñez fue jugador de Magallanes y ahora es su técnico. El estratega fue directo con Escalante (Agencia Uno)

Núñez también fue jugador en la Universidad Católica, Albacete de España y salió campeón en 2012 con Huachipato. Siempre piola, silente y con trabajo meticuloso, el ex lateral logró cosas importantes y ahora también como técnico. Eso no fue todo y el Nico no se las mandó a decir con nadie a Escalante.

"Lo que dijo él (David Escalante) fue muy desafiante y teníamos un partido cercano. El equipo no cayó en ese juego y mantuvo el foco", adicionó.