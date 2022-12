Argentina hoy es visita, en el margen nominal de la Copa del Mundo y Polonia será el local en el Estadio 974 de Doha, cerrando la fase de grupo en la zona C.

Y como los polacos visten de blanco con pantalón rojo, obviamente el cuadro que dirige Lionel Scaloni no podrá usar su tradicional camiseta albiceleste y hoy saltará a la cancha con la camiseta alternativa.

Indumentaria que ahora no tiene el tradicional azul, si no ahora es de color violeta. Tonalidad que ha generado variadas reacciones y algunos detractores. Por ejemplo en el previa del duelo ante los europeos, el ex seleccionado argentino Claiudio Husaín sostuvo de manera tajante de DSports que "no me representa" y criticó de manera irónica a quienes pensaron en ese color.

"No me representa", dijo el ex seleccionado argentino Claudio Turco Husaín por camiseta violeta (Gettyimages)

Vale mencionar que el motivo del color violeta es porque está inspirada en la igualdad de género, una iniciativa que promueve los valores de diversidad e inclusión", comentaban desde la empresa de marca deportiva que fabricó la camiseta.

De todas maneras, desde el otro lado de la cordillera se enfatiza que nunca antes la selección argentina estuvo apegada a los temas de actualidad como lo está haciendo en este momento, independiente que a algunos como Husaín, no les guste.

