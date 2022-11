El técnico argentino de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, no ocultó su pesar por no tener entre los nominados para Qatar 2022 al lateral luego de toda la polémica que lo envolvió con la demanda de Chile por su nacionalidad.

Gustavo Alfaro habló ante los medios durante este miércoles y una de las consultas obviamente apuntaron a la decisión que tomó sobre Byron Castillo, quien no fue considerado para disputar el Mundial de Qatar 2022 luego de toda la polémica con Chile por su nacionalidad.

"Estamos dólidos. Como dijimos, todos somos Byron (Castillo). Soy muy respetuoso de las decisiones porque corresponde, de la misma como le dije al presidente, soy técnico de fútbol. Hablo desde mi lugar, nada más que puede hacer eso. Mi intención es que Byron estuviera con nosotros, él tendría que haber estado con nosotros. Yo quería que estuviera con nosotros y el plantel quería", dijo el DT.

"Son decisiones que uno respeta, porque hay cosas que no las sé y no puedo saber cómo son, porque no tengo la capacidad como para poder resolver y ni el conocimiento para poder hacerlo", agregó.

Además, afirmó que "el mismo dolor que genera no tenerlo, es el sentido opuesto en el compromiso que nos impulsa para saber de que esa camiseta '6' que quería usar Byron nosotros la vamos a tratar de defender y todo lo que hagamos, más allá de dedicárselo a todo el pueblo ecuatoriano, se lo vamos a dedicar a Byron en particular".

El lateral quedó fuera de la nómina de Ecuador para Qatar 2022 | Foto: Getty Images

En cuanto a cómo fue tomar la postura de dejar a Castillo fuera de la lista, reconoció lo complejo. Aunque espera que Ecuador pida que este fallo del TAS quede nulo, puesto que la entidad aún no lo argumenta.

"Es una decisión muy difícil, fueron 10 horas muy díficiles. Cuando sale el fallo del TAS hay una ambigüedad, no me voy a poner a hablar de cuestiones globales. Más allá que averigüé y hablé con abogados y todo lo demás. Para mí, la Copa del Mundo no comienza el domingo, para mí comenzó en octubre cuando jugamos en Argentina y si el jugador era legible para la Copa del Mundo, era elegible para el final de ella"

"Más que nada porque hubo dos sentencias judiciales, no una, que dijeron el documento de Byron era válido. Entonces el TAS falla de una manera que todavía no justificó, todavía no aclaró la razón y por eso creo que Ecuador pedirá la nulidad llegado el caso cuando se aclare".

El jugador no estará en la cita planetaria luego de la polémica por su nacionalidad | Foto: Getty Images

Por último, el entrenador argentino expresó que "en un momento, yo necesito una aclaración, yo exijo una aclaración. Nosotros hicimos todo bien, hicimos todo derecho. Si al jugador lo hubiese usado en un período donde estaban en juicio, no".

"Al jugador lo podía usar en junio, lo usé en septiembre. Siempre hicimos todo derecho, esto pasó y listo. ¿Cuál es el temor? Yo, quizás en una posición egoísta, la inmediatez, en el plantel, en la competencia y a lo mejor mi decisión es equivocada", manifestó.

"Yo no tengo la razón, no sé quién tiene la razón. Lamentablemente tenemos que vivir con las cosencuencias de esto, entonces ante lo que expresó el TAS, está el temor a represalias y ahí nosotros quedamos dólidos porque sabemos que es injusto". cerró.