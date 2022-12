Portugal se prepara para lo que será su duelo por los cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022, en la que los ‘Lusos’ se verán las caras ante la sorpresa de esta Copa del Mundo, Marruecos, con quienes se jugará sus opciones para avanzar a las semifinales.

Durante esta jornada, el estratega portugués, Fernando Santos atendió a los medios de comunicación en la previa al duelo con los ‘Marroquies’, en donde salió a aclarar la polémica que se ha instaurado en la selección europea con la ausencia de Cristiano Ronaldo en el último duelo ante Suiza.

“Conversamos el día del partido con Suiza. No había conversado con Ronaldo antes. La única conversación fue solo para explicarle las razones por las que no iba a jugar. Se lo hice saber”, partió señalando Santos.

Profundizando en lo que fue esta decisión, el DT explicó en cómo fue el proceso de dejar a su principal figura en el banco de suplentes, indicando que le avisó con anticipación y que lo platicaron en privado.

El DT luso salió al paso de las 'polémicas' de CR7 | Foto: Getty Images

“Tuvimos una charla en mi oficina y le dije que no contaba con él para ser titular contra Suiza. Pensé que su entrada en el segundo tiempo podría resolver el partido”, explicó.

La reacción de Cristiano sin duda que es algo que llamó la atención de todos los medios, pero para su DT es algo normal “¿Estaba contento Cristiano? No. Suele jugar en el once inicial. Es normal que no estuviera muy satisfecho. Él no lo tomó tan simple y me preguntó si era buena idea”.

Finalmente, Santos salió al paso sobre lo que han sido los rumores de una posible renuncia de Cristian Ronaldo en la Selección, algo que el DT niega rotundamente y pide que dejen tranquilo al astro luso ante las constantes polémicas que le embaucan.

“Está de moda señalar a Cristiano. No hay mejor ejemplo que el que dio en el partido. Fue el que más gritó en el vestuario, saltó en todos los goles. Dejen a Ronaldo en paz”, cerró.