Este viernes será uno de los partidos más importantes en la carrera de Lionel Scaloni como director técnico debido a que Argentina, selección que dirige, enfrentará a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El técnico de 42 años tuvo una trayectoria como jugador que involucró una carrera en equipos argentinos y europeos, pero durante su etapa en inferiores pudo haber vestido la camiseta de un equipo chileno: la Universidad Católica.

¿En qué equipo del fútbol chileno pudo jugar Lionel Scaloni?

Lionel Scaloni fue un defensa y volante argentino que tuvo una extensa carrera que involucró a equipos de Argentina, España, Inglaterra e Italia.

Esa carrera pudo haber incluido a Chile, pero no fue así, según él mismo lo confirmó en una entrevista a El Deportivo de La Tercera en 2019 cuando pudo haber jugado en las inferiores de la Universidad Católica.

Durante la entrevista el técnico argentino mencionó lo siguiente: “Cuando tenía 14 años, estuve a punto de irme a jugar a la Universidad Católica. Estuve dos días en San Carlos de Apoquindo. Era Gino Valentini el manager. El nombre del entrenador ahora no me acuerdo. Carvallo me parece que se llamaba”.

Scaloni hizo alusión a Fernando Carvallo, ex técnico de la Universidad Católica, quien estaba trabajando en ese entonces como jefe técnico de las divisiones inferiores del club.

Si bien Carvallo quería que Scaloni se quedará jugando en la Universidad Católica, eso no se pudo dar debido a que el papá del actual técnico argentino quería que se quedarán Lionel y su hermano Mauro, quien en ese entonces jugaba de lateral. Esto no fue aceptado por Carvallo, quien solo quería a Lionel Scaloni. Debido a esa decisión el técnico campeón de América con Argentina en 2021 no pudo jugar en el elenco de la Franja.

Finalmente Scaloni debutó profesionalmente en Newell's Old Boys de Rosario y después pasó a Estudiantes de La Plata. Terminada su aventura en Estudiantes dio el salto al fútbol europeo donde defendió las camisetas del Deportivo La Coruña de España, West Ham United de Inglaterra, Racing de Santander de España, Lazio de Italia, Mallorca de España y el Atalanta de Italia.

A pesar de que solo fueron unos días de prueba en San Carlos de Apoquindo, Lionel Scaloni señaló en la entrevista con El Deportivo que: “Nunca me olvidé de ese par de días. Quedé enamorado de cómo es el club, del lugar dónde se encuentra. Me brindaron todas las comodidades. Por eso alguna vez me gustaría dirigir a Católica”.