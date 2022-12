México logró vencer 2 a 1 a Arabia Saudita en la última fecha de la fase de grupos de Qatar 2022, sin embargo, no le sirvió para clasificar a la siguiente ronda del Mundial.

Desde la hinchada mexicana los dardos principalmente fueron al DT argentino Gerardo Martino. Es por eso que Fabian Estay, voz autorizada para hablar acerca de la situación del fútbol mexicano, da su impresión en exclusiva para Bolavip. "Todo este proceso viene de una mala administración, de elegir mal los jugadores del Tata Martino, del poco compromiso del técnico argentino con la Liga Mexicana".

Para el exjugador del Toluca la eliminación de Mexico no es ninguna sorpresa. "Esto se veía venir, con el Tata Martino los dos primeros años fueron buenos y los últimos dos no tanto, a pesar de haber clasificado al Mundial, pero no con un buen funcionamiento, se perdió la Nations League y la Copa de Oro con Estados Unidos y ahora luego de 1978 no se logra pasar la fase de grupos de un Mundial".

Gerardo Martino logró rescatar 4 puntos en el Mundial, pero no logró clasificar a la siguiente ronda. Fuente: Getty Images

Estay no se guardó nada a la hora de criticar al exentrenador del Barcelona. "Al Tata se el trajo para dar ese golpe de calidad o para que México se comportara de manera diferente, pero no lo logró, como persona me cae bien pero como técnico hizo lo que quizo y al fin y al cabo en vez de dar un paso hacia adelante, el equipo retrocedió dos o tres pasos".

Sin embargo, las críticas del mundialista con Chile en Francia 1998 también atribuye el fracaso mexicano a los dirigentes. "El tema que no hay ascenso y descenso por dos años, la cantidad de extranjeros es muchisimo por equipo, la Federación no es autonoma, en fin, ojalá que esto toque fondo y se haga un proyecto pensando en 2026, en donde México no va a jugar eliminatorias".

El exjugador de Colo Colo, U. Catolica y U.de Chile también tuvo palabras para el plantel mexicano, afirmando que no estaban en un buen nivel para disputar un Mundial, con falta de contundencia, como se demostró en el último partido contra Arabia Saudita, donde terminron a un dos de clasificar a la siguiente fase del Mundial.