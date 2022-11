.Este martes toda Argentina estará atenta al debut de la albiceleste ante Arabia Saudita en Qatar 2022, en duelo válido por el Grupo C de la máxima cita futbolística.

Más allá de la ilsuión que existe en el equipo de Lionel Scaloni, la atención también se centrará en Lionel Messi. Para muchos, puede ser el último mundial de La Pulga y como nunca, él y la selección llegan con altas expectativas.

Una de ellas es el hombre del PSG pueda seguir sumando goles en este tipo de certámenes. Lleva seis y está a dos de Diego Maradona y Guillermo Stabile y a cuatro de Gabriel Omar Batistuta. En diálogo con Diario Olé, Batigol hizo esa reflexión sobre Leo.

"Messi tiene todas las chances de pasarme. Lo bueno es que yo los hice en pocos partidos, en 12. Jugué tres Mundiales y jugué 12 partidos, me da una bronca... Por los menos 17, 18, por lo menos una semifinal. Jugué una primera fase, un octavos y un cuartos, eso me da mucha bronca. No tengo muchos partidos mundialistas”, manifestó con un dejo de molestia el demoledor artillero.

Lionel Messi tiene la gran oportunidad de alcanzar a Batistuta como máximo artillero argentino en mundiales (FIFA)

Pero, ¿Le provocaría alguna molestia si eso ocurre? "Sí y no. Una cosa linda es tenerlo, y después pasan las cosas, y aparte yo no puedo hacer más nada. Hiciste lo que hiciste, estaba bien o mal, ya lo hiciste y a otra cosa”, reconoció Bati.

Además, sostuvo que ve bien a Messi y que el haber ganado la Copa América le hizo muy bien al grupo y restaron presión. Además, valoró a Lautaro Martínez y a Julián Álvarez, aunque reconoció que en su época había otra contextura de atacantes, "no hay más grandotes como éramos nosotros antes, juegan un poquito diferente. Julián Álvarez me encanta, Lautaro Martínez me gusta mucho. No estamos tan mal”, cerró el goleador.

