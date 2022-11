Arabia Saudita se anotó un triunfo histórico al derrotar a Argentina por 2-1 en el partido inaugural del Grupo C, instancia en que los hinchas saudíes aprovecharon de festinar burlándose de los trasandinos y de Lionel Messi en específico.

La Selección Argentina arrancó de la peor manera posible su participación en el Mundial de Qatar 2022, toda vez que no supo mantener la ventaja ante Arabia Saudita y terminó cayendo por 2-1 en el debut mundialero.

El equipo comandado por Lionel Messi trató de recomponerse tras los dos goles saudíes, pero no fue suficiente y tras varios minutos de descuento quedó sellada la derrota que ahora obliga a los trasandinos a ganar en el segundo partido ante México el sábado.

Tras el histórico triunfo del club asiático frente a los sudamericanos, los hinchas de Arabia Saudita se hicieron un festín con los argentinos y apuntaron sus dardos al supuesto mejor jugador del fútbol en este momento.

Arabia Saudita le propinó una dura derrota a Argentina. | Foto: Getty Images

“¿Dónde está Messi? No lo veo. Por favor díganme si está aquí o no porque no lo veo”, dice un hincha tras la victoria en un video subido a la cuenta oficial de ESPN Brasil en Redes Sociales.

¿Eso no más? Claro que no. Después se aprecia a dos hinchas alzando la bandera del país y derechamente trolean al astro argentino diciéndole “Llora, Messi” en un sinfín de burlas por parte de todo el mundo hacia los argentinos.

ver también Polémico periodista español destroza a Messi y lo compara con Maradona

La Scaloneta tendrá que sacudirse rápidamente del tropezón y deberá dar vuelta la página para este sábado vencer a México si no quiere ver complicada sus chances de avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.