Marcelo "Toby" Vega evaluó a algunas figuras de la Selección de Argentina tras la dura derrota ante Arabia Saudita y entre ellas se encuentra Lionel Messi, quien a pesar a de marcar el gol en la caída, el ex seleccionado chileno no tuvo piedad con el astro trasandino.

"Será el mejor jugador del mundo, pero no estuvo a la altura. No sé, por eso pregunté si estará lesionado y es complicado jugar cada tres días y no entrenar. Este es el último mundial y espera que sea Messi, si uno lo compara con Mbappé, falta Neymar y cuando empezamos a decir que quién sería el goleador y mejor jugador, uno siempre se dice que es Messi y no estuvo a la altura. La nota es un 2,0", dijo en Todos Somos Técnicos.

El astro argentino marcó el tanto de su selección en la derrota ante Arabia | Foto: Getty Images

En cuanto a otros jugadores, el ex volante también fue crítico con Cristian "Cuti" Romero y también con Lautaro Martínez.

"Romero lento. Duda en esa jugada, porque falta de fútbol, de estado físico y se lo llevan en velocidad. Vamos con la nota, un 2,5", dijo Vega sobre el defensor del Tottenham.

En cuanto al delantero del Inter de Milán, detallo que "lejos de ser el '9' que está jugando en Italia, lejos de ser el goleador que nos acostumbra y con un equipo que si bien jugó bien, pero es Arabia y tienen que hacer diferencia. No se juntó con nadie, no hizo paredes, son jugadores con experiencia y ya llevan años afuera. No tuvo a la altura, la nota un 2,3".

Por último, tuvo un 'bonus' y fue para el entrenador Lionel Scaloni y argumentó que no es lo mismo dirigir Eliminatorias a que hacerlo en un mundial.

"Una cosa es la Clasificatorias y otra cosa es el mundial. Me parece que va a tener que meter mano Messi, los que han estado en un mundial y saben cómo se maneja esto porque hasta el momento le quedó grande y perdió con un equipo inferior. La nota es 1,0", cerró.