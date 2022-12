Uruguay quedó eliminado del Mundial en fase de grupos, en un partido lleno de polémicas, ya que si los sudamericanos marcaban un gol más hubieran avanzado de ronda, sin embargo, el juez central decidió no marcar un penal que reclamaron los uruguayos.

Una vez finalizado el encuentro, el descontrol en los jugadores celestes fue total, siendo José María Giménez uno de los futbolistas más alterados, insultando gravemente a los árbitros y agrediendo a un oficial FIFA.

Es por eso que, como declaró Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol a Teledoce de Uruguay, Giménez llamó al afectado para pedir perdón. "Le pidió disculpas, le dijo que no tuvo ninguna intención de agredirlo, de lastimarlo. Que no quería de ninguna manera afectarlo. Realmente marcó su arrepentimiento, lo que marca el nivel moral de Josema".

La agresión de Giménez (Twitter Misterchip)

Alonso también se refirió a las posibles sanciones que podrían recibir los jugadores uruguayos "Hay un elenco de sanciones que no son muy claras, se habla de 15 partidos en un caso, otros dicen otra cosa. No podemos decir nada, esto está en manos del letrado de la delegación, aún no se sabe nada".

Además, aprovechó de presarle ropa al defensor, declarando que la intención de Giménez no fue agredir al oficial, sino que estaba buscando al árbitro.