El domingo se vivirá una nueva final de la una Copa del Mundo entre Argentina y Francia en Qatar 2022, donde uno de los dos equipos se adjudicará por tercera vez en su historia, el trofeo que todo futbolista quiere alcanzar en sus carreras.

Y desde luego que los argentinos lo están viviendo con todo el fervor pensando en que por fin lograrían el ansiado título esquivo desde hace 36 años, aunque en frente tendrán a la poderosa selección de Francia que quiere se segundo campeonato consecutivo.

Sin duda habrá un hincha argentino que querrá estar al pendiente de lo que ocurra con su selección y es nada más ni nada menos que el Papa Francisco, que desde Roma querrá estar atento a este crucial enfrentamiento.

Pues bien, el partido se llevará a cabo a las 16 horas de Italia, pero el Sumo Pontífice tiene programado liderar la oración del Angelus en honor al último domingo de adviento previo a Navidad al mediodía de la hora del Vaticano, por lo que no debiese tener mayores inconvenientes para estar frente a un televisor y presenciar el encuentro, si es que así lo desea.

Argentina y el Papa Francisco sueñan con ganar la Copa del Mundo (Getty Images)

Eso sí, siempre desde la santa sede se le ha querido dar un carácter de imparcialidad a estos sucesos, puntualmente porque no buscan abanderizarse con nadie y solo reconocer a modo general el logro deportivo, dando a entender que Francisco no es el Papa de Argentina, si no del mundo entero.

La película "Los dos Papas" que cuenta la historia de cómo el cardenal Jorge Mario Bergoglio llega a reemplazar al renunciado santo padre, Joseph Ratzinger y el cierre del film es que ambos están viendo la final del mundial de Brasil 2014 cuando los argentinos cayeron ante Alemania. Sin embargo, tiempo después se reveló que eso no fue así y que solo se le quiso dar una proyección diferente al largometraje. No obstante, de salir campeón la Scaloneta, de seguro estará feliz por su país.

