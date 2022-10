¿Qué canales transmiten Qatar 2022 y cuántos partidos darán? TVN ya no tiene los derechos

La Copa del Mundo ya le respira de cerca a todos los fanáticos del fútbol. La fiesta de este deporte se traslada hasta Qatar, donde 32 seleccionados buscan conquistar el trofeo más deseado.

¿Qué canales transmitirán en Chile la Copa del Mundo de Qatar 2022?

Chilevisión y Canal 13 se quedaron con los derechos de televisación en la pantalla abierta, mientras que en el TV Cable lo hará DirecTV Sports.

¿Cuántos partidos transmitirán Chilevisión y Canal 13?

De los 64 encuentros de la Copa del Mundo, los canales de la TV abierta anunciaron que darán 32 partidos en vivo y los restantes 32 estarán en diferido. Se desconoce con exactitud los duelos que irán siendo transmitidos a lo largo de Qatar 2022. DirecTV Sports sí dará todos los encuentros.

TVN perdió los derechos

Televisión Nacional de Chile siempre ha sido el sinónimo de la Copa del Mundo en el país, pero después de 52 años no serán los encargados de transmitir esta cita planetaria, lo que dejará a una figura ilustre de la pantalla chica, como Pedro Carcuro, sin presencia en esta fiesta del fútbol.

Si bien Chile no pudo clasificar al Mundial, esto no quiere decir que los fanáticos no vibrarán con este torneo. Qatar 2022 es el paraíso para los cabeza de pelota, quienes tendrán a su disposición 64 encuentros desde el 20 de noviembre, con la inauguración entre la selección local y Ecuador, hasta la final que se disputará el 18 de diciembre. Es por esto que los televisores cargan energía para ver un mes lleno de fútbol.

La Copa del Mundo se juega en una fecha atípica debido a la alta temperatura que se registra en Qatar en el periodo de junio y julio, motivo por el cual la organización movió el evento para noviembre y diciembre. De todos modos, el calor será un factor en los encuentros, de hecho, muchos de los estadios cuentan con aire acondicionado para ayudar a jugadores e hinchas soportar el clima.