Siguen las repercusiones tras que la FIFA anunciara abrir el expediente por el caso Byron Castillo, el cual podría dejar a Ecuador sin Mundial de Qatar 2022 y clasificar a Chile de manera directa, algo que desde allá no ven con buenos ojos.

Muchas han sido las reacciones de parte de la prensa ecuatoriana en estos últimos días, y muchos de ellos alegan que no existe alguna prueba para que decir que el actual jugador de Barcelona de Guayaquil es "colombiano".

Mariela Díaz Aragón atendió el teléfono de Bolavip Chile y tuvo duras palabras para lo que está haciendo la ANFP sobre el tema en cuestión.

"Considero que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) pierde el tiempo pretendiendo inducir engaño a la FIFA, eso es inducir engaño y es sancionado dentro del país, eso no es correcto", afirmó la letrada.

Carlezzo es el abogado que está llevando la denuncia de la ANFP en contra de Byron Castillo | Foto: Carlezzo Advogados

"Tú no puedes decir que con una partida eso corresponde a Byron Castillo, a título de qué, quién te ha dicho eso, qué juez te ha acreditado eso. En Ecuador no hay ninguna sentencia que avale la falsificación de documento o que avale que Castillo está utilizando un documento falso. Ninguna, no hay una sola sentencia y eso no existe", concluyó. Díaz.

Lo cierto es que la ANFP y la Roja deberá seguir esperando para conocer el veredicto final de la FIFA y ver quién finalmente irá a la próxima cita planetaria.