La denuncia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a Ecuador por el caso Byron Castillo ha llamado la atención al mundo del fútbol. El ente nacional dio como fundamento que el actual futbolista de Barcelona Sporting Club en realidad tiene nacionalidad colombiana, algo que desde Ecuador niegan en absoluto.

Y ahora siguen las repercursiones por la polémica de la nacionalidad de Castillo. Ahora, alzó la voz el abogado del propio jugador, José Massú, quien en conversación con la radio ecuatoriana La Redonda FM le bajó el pulgar a la posibilidad de que La Roja esté en Qatar 2022.

"El chance de que Ecuador quede afuera es cero, cero por ciento. La razón principal es porque Byron Castillo ha sido, es y será hasta el día que se muera ecuatoriano", comenzó diciendo el letrado.

Además, agregó que "no se de donde se reactivado este tema básicamente que una noticia mal dada en Colombia le dio pie a la Federación Chilena de Fútbol de esto que está pasando, porque legalmente no hay nada".

Castillo está en el ojo del huracán por su nacionalidad, algo que podría dejar afuera a Ecuador del Mundial de Qatar 2022 | Foto: Getty Images

El mismo abogado advirtió que "Castillo nunca ha tenido una denuncia en su contra, ninguna. Nadie ha puesto en tela de juicio su nacionalidad ecuatoriana, no lo ha hecho la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no lo ha hecho el Registro Civil, no lo ha hecho fiscalía, no lo ha hecho la FIFA, no lo ha hecho Conmebol, eso no existe".

"Lo que existió en su época es una sanción por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que sancionó al jugador porque ellos presumían por un homonimo en Colombia que ese era Byron Castillo, pero él nunca ha vivido en Colombia y él ha jugado toda su vida en Ecuador y no sé de donde sale esta locura. No puedes sancionar a alguien si no eres el Registro Civil, planteamos una acción de protección y ganamos, fuimos contundentes y la FEF tuvo que realizar una reparación”, cerró Massú.