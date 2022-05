El caso de Byron Castillo sigue dando que hablar respecto a la apertura que abrió la FIFA para investigar el caso del futbolista, donde el abogado del jugador expresó que los documentos que presentó Chile al respecto no son pruebas, sino que indicios respecto al tema.

El caso de Byron Castillo con la Selección de Ecuador sigue dando que hablar. La FIFA abrió un excedente de investigación para ir juntando las pruebas necesarias antes los reclamos que presentó Chile al respecto y por la cual se pasa por momentos cruciales para ir definiendo el tema la nacionalidad del defensor.

El abogado del futbolista, el señor José Massú Espinel conversó con el Diario Olé de Argentina, donde entregó nuevos detalles al respecto arremetiendo con todo contra Chile y los documentos presentados donde señaló que estos no son pruebas justificadas, en los cuales comparó con un indicio.

“Hay cero chances de que sancionen a Ecuador y al jugador. Los documentos que Chile dice tener no son pruebas, son indicios que nunca se han tramitado en un juicio. Si alguien aduce que un acta es falsa, tiene que probarlo en un juicio penal”, comenzaba detallando al respecto.

Pero eso no fue todo, debido que en la misma línea el abogado agregó que “Y en Ecuador nunca ha habido un juicio en contra de Byron Castillo, pese a que siempre han estado las polémicas de si es o no ecuatoriano”.

Byron Castillo enfrentándose a la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

No obstante, el abogado apuntó a que la justificación es producto de un alcance de nombre y donde ni siquiera es igual al del futbolista. “Se trata de una partida de nacimiento de un homónimo, que ni siquiera se escribe igual. Es de un Bayron con A: Bayron Javier Castillo, cuando éste es Byron David”.

Incluso, el abogado agregó que “En un principio, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lo sancionó al jugador en el año 2019 con una medida cautelar por una supuesta irregularidad que el Registro Civil había detectado en un acta. No es que el acta era falsa ni estaba forjada, sino que no estaba replicada. La que existe en Playas (General Villamil), no fue replicada en el archivo de Quito”.

En esta misma mirada, el profesional contextualizó que “Por eso iniciamos una acción de protección y ganamos el caso, porque se reconoció que habían sido vulnerados los derechos constitucionales de Byron Castillo. Se le devolvió el carnet al jugador y se ordenó reparar los daños producidos a la FEF, que ni siquiera apeló la sentencia”.

Lo cierto es que hasta el momento no existe una respuesta por parte de la FIFA, quienes esperan la respuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol durante los diez días que tienen para hacer llegar los documentos.