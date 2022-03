Son pocos los días que quedan para que la Selección Chilena afronte uno de los dos partidos importantes en este mes de marzo. La Roja comandada por Martín Lasarte se medirá este jueves a Brasil y el martes próximo recibirá a Uruguay, buscando alcanzar uno de los boletos para estar presente en la siguiente cita mundialista de Qatar 2022.

Bolavip conversó de forma exclusiva con el entrenador nacional Osvaldo ‘Arica’ Hurtado, en la cual el técnico fue consultado por el presente que tiene la Selección Chilena. Rápidamente se mostró disgusto con el llamado de Iván Morales y la ausencia de Diego Valencia para estos dos últimos compromisos.

“Está el chico Valencia también que ha jugado permanentemente, hay otras alternativas. Entonces no se entiende mucho con algunas nominaciones, quien podría haber sido nominado y a veces te preguntas donde están jugando incluso”, comenzaba detallando el estratega del fútbol chileno.

No quedó todo ahí, producto de que también expresó que “Es para ir aprendiendo también porque no es fácil ir a jugar afuera. De repente nosotros aquí somos más consecuentes con los de afuera que con la gente de casa, es súper fácil jugar en Chile, pero cuando te toca ir afuera y te cuesta remar, te hacen pebre”.

“Uno no quiere que los estén haciendo pebre a cada rato, pero el nivel de exigencia yo buscaría que ver un poquito más abajo. Yo me acuerdo de la primera entrevista en pandemia, de que porque no se nominaba mientras se estaba en competencia con una selección de jóvenes en la Primera B porque hay muchos que tienen talentos y hacer una repesca con esos nombres”.

Además, fue claro a que, si bien Javier Parraguez pasa por un buen momento en el fútbol brasileño, tampoco es que tenga un rendimiento efectivo partido a partido. Por lo que, en esta mirada, el entrenador se mostró contento con la convocatoria de Ronnie Fernández a la Selección Chilena.

“Ahora me alegro de que hayan llamado a Ronnie Fernández y ojalá que juegue porque es un centrodelantero que va a todas, que les va a hinchas las pelotas a los defensores brasileños, va a ser entretenido y con un punta, más Sánchez en labores periféricas puede andar bien”, sentenció al respecto.

El partido entre Chile y Brasil está programado para este jueves a partir de las 20:30 horas de nuestro país, el cual tendrá como escenario principal al histórico recinto Maracaná.