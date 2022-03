La Roja cayó goleada en Río de Janeiro ante Brasil por 4-0 y su situación ya no depende del equipo nacional para poder pensar en el Mundial de Qatar 2022. La Selección Chilena debe esperar una serie de resultados en la última fecha, siempre y cuando derrote a Uruguay.

En conferencia de prensa post encuentro, Arturo Vidal fue consultado sobre el próximo partido ante los charrúas y si a pesar de aquello ya Chile está fuera del Mundial. Sin embargo, cree que aún existen posibilidades de ir a la cita mundialista, aunque sean mínimas.

"Las Eliminatorias son difíciles, si no estás preparado, no te concentras, te equivocas mucho te pasa la cuenta y eso nos pasa, pero nos queda un partido en chance. Debemos prepararlo de la mejor forma. Hay que ganar y ver qué pasa, ojalá podamos clasificar. ¿Fuera del Mundial? Todavía no termina, tenemos chances. El que no cree, mala suerte"

Y el King continuó. "Tenemos mucha fe, está difícil pero mientras tengamos chances, pelearemos hasta el final. Es una pregunta que no va al caso, no me interesa hablar de los dirigentes, me interesa hablar de fútbol. Hay que preparar lo que viene, es una derrota muy fuerte pero debemos preparar el próximo partido".

En cuánto al recibimiento de la gente, el volante se mostró bastante agradecido y que ahora ante los celestes van a trabajar el duelo para ir con las chances.

"Sentí el apoyo, muchos carteles, gracias por el cariño, es un lindo estadio, la gente se portó muy bien. El resultado fue malo para nosotros, pero nada, a tratar de mejorar, tenemos días para descansar y preparar el próximo partido", cerró.