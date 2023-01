El desastre de Cali le pasará la cuenta al entrenador de la selección chilena sub 20, el que no pudo clasificar al hexagonal final que entregaba pasajes al Mundial de la categoría.

Aseguran que la ANFP piensa en un ex colaborador de Jorge Sampaoli para reemplazar a Patricio Ormazábal

SELECCIÓN CHILENA SUB 20

Chile perdió ante Venezuela en el Sudamericano sub 20 que se desarrolla en Colombia y con esto armó las maletas rápidamente para volver al país y olvidarse del hexagonal final que entregaba cupos para el Mundial de la categoría.

El fracaso de la Roja hizo arder las redes sociales que apuntaron con todo al entrenador Patricio Ormazábal, el que según afirma El Mercurio tiene sus días contados en la banca nacional.

La publicación además entrega el nombre que tienen en mente en Quilín para que se haga cargo de un equipo que no logra hace 10 años una clasificación a la cita mundialista.

El nombre es Cristián Leiva, ex miembro de los staffs de Jorge Sampaoli, José Pizzi y Reinaldo Rueda, teniendo además ya la experiencia de dirigir las series sub 15 y sub 17.

Cristián Leiva es el candidato para reemplazar a Patricio Ormazábal en la selección chilena sub 20

La misma nota afirma que una fuente en el interior del órgano rector del fútbol nacional afirma que la búsqueda será “con calma ya que la selección juvenil no tiene competencias cercanas“.