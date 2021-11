Ben Brereton se siente orgulloso de vestir la camiseta de la Selección Chilena: "Cuando me pongo la camiseta de la Roja es un gran honor"

Ben Brereton Díaz ya se prepara para lo que será una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y ya se encuentra en Juan Pinto Durán a las órdenes de Martín Lasarte para lo que sera la vital fecha de noviembre, donde la Selección Chilena deberá enfrentar a Paraguay y Ecuador.

El goleador del Blackburn Rovers se ha ganado el cariño de la hinchada chilena a punta de goles y buenas actuaciones y hace algunos días recalcó que le generaba mucha ilusión compartín delantera con Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Ahora, el jugador de madre chilena conversó con la BBC Radio sobre su momento en el Equipo de Todos y lo que ha sido su estadía en Chile.

"Al ir (a Chile) por segunda vez me sentí realmente como en casa, los jugadores son brillantes conmigo. Aunque la mayoría no habla inglés, todos los muchachos me han incluido y hay una gran unión en el equipo", indicó Brereton.

"Toda la experiencia en Chile me ha ayudado mucho, estoy muy agradecido por ello y ha sido genial ir allí y jugar para Chile. Estoy sonriendo dentro y fuera de la cancha y jugar allí me produce grandes sensaciones", agregó.

Pero hay algo que llamó la atención de dicha entrevista, y fue el orgullo que muestra el futbolista de 23 años cada vez que habla de la Roja. "Cuando me pongo la camiseta es un gran honor, es genial representar al país de mi madre y su familia", recalcó.

"Toda la plantilla está trabajando duro todos los días, tenemos que concentrarnos porque estos dos próximos partidos son realmente importantes", sentenció.