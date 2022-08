La Selección Chilena comienza a trabajar en la búsqueda de un nuevo elemento con miras a los próximos dos amistosos que tendrá el equipo comandado por Eduardo Berizzo. El elenco nacional se enfrentará con Marruecos y Qatar en dos encuentros de preparación, quienes dirán presente en la siguiente cita mundialista.

Claudio Bravo en medio de algunos problemas que tiene en España y por el cual no habría sido inscrito para este arranque de la temporada con el Real Betis por problemas financieros que estaría viviendo el club bético en la antesala del inicio de La Liga.

Una instancia en la cual sin duda podría perjudicar al guardameta en cuanto a la continuidad deportiva, considerando que estuvo alternando en el equipo comandado por Manuel Pellegrini en la pretemporada y que durante este fin de semana iniciará el torneo enfrentando al Elche.

Sin embargo, con miras a lo que serán los partidos amistosos de la Selección Chilena quien comienza a sumar créditos es guardameta albo Brayan Cortés, en la cual a punta de su buen rendimiento comienza a tener puntos positivos con miras a estos dos siguientes compromisos.

Brayan Cortés entrenando con la Selección Chilena. (Foto: Agencia Uno)

A esto se le suma que el portero dio a conocer que no tiene una cercanía con el nuevo entrenador de la Selección Chilena, considerando que desde su llegada al mando de La Roja no lo ha convocado teniendo en cuenta que su primer apretón en cuanto a lo futbolístico fue con la gira asiática.

ver también La joya que sigue Berizzo para la Selección Chilena

ver también Bravo confiesa que no sabe si estará en la Roja de Berizzo

“(Eduardo) Berizzo no me ha llamado para Chile. No hemos tenido ningún contacto, no depende de mí sino de mi rendimiento, de cómo me encuentre en el club y la idea que tenga el entrenador de si es beneficioso que siga en este proceso. A nivel internacional no hay otro compañero que sea destacado en mi posición y mi nombre seguro aparecerá ahí, pero dependerá de la intención del técnico de cara al próximo mundial”, expresó en conversación con un medio sevillano.