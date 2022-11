Carlos Caszely la tira sin asco: “Manuel Pellegrini no va a dirigir nunca a la selección chilena”

No cabe duda de que Manuel Pellegrini es el entrenador más exitoso que ha tenido Chile en su historia. Es cosa de echar un vistazo a su currículum: Liga de Quito, River Plate, Real Madrid, Manchester City y una serie de equipos menores con los que ha logrado cosas importantes como el Málaga, Villarreal y hoy por hoy el Betis de Sevilla.

Su nombre ha sido mencionado en más de una ocasión como candidato a la selección chilena, pero nunca esos caminos se han cruzado, y es más, según Carlos Humberto Caszely, tampoco se cruzarán nunca.

“Manuel Pellegrini no va a dirigir nunca a la selección chilena”, le contó el Chino a la agencia EFE, reconociendo además que “a Pellegrini le ha ido muy bien en Europa”.

Caszely hace memoria y afirma que “hace un tiempo, su mejor amigo, su compadre, su hermano, Arturo Salah, fue presidente de la Federación (de Fútbol de Chile) y Pellegrini no quiso venir, no quiere pasar malos ratos, aquí en Chile no te perdonan ni una cuando diriges a la selección”.

Carlitos Caszely no cree que Pellegrini alguna vez dirija la selección chilena (Agencia Uno)

Además el Gerente se refirió a los amistosos que jugará el Betis ante River Plate y Colo Colo. “Se dará cuenta de que el fútbol suramericano está un peldaño por debajo del europeo. Seguro que pasan por encima de Colo Colo, por mucho que sea uno de los mejores equipos”, cerró