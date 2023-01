Este viernes comienza el Sudamericano sub 20 para Chile y en frente tendrán a Ecuador, actual campeón continental de la categoría.

Claudio Borghi confía en la sub 20 en el arranque del sudamericano: "Es una selección bastante interesante"

Arranca el Sudamericano sub 20 para Chile cuando este viernes se mida ante Ecuador en el Estadio Deportivo Cali a las 21:30 horas en encuentro válido por el Grupo B. Recordar que este certamen otorga pasajes para el Mundial de la categoría que se va a celebrar en Indonesia, como también para los Juegos Panamericanos que se realizará en nuestro país.

Existe ilusión en el equipo que dirige Patricio Ormázabal, ya que hay algunos futbolistas que ya gozan de minutos en sus respectivos equipos mayores y otros que realmente son importantes, como Darío Osorio y Lucas Assadi en Universidad de Chile, piezas claves en el andamiaje, pese a sus 19 años.

Claudio Borghi en conversación con Bolavip, se refirió sobre las pretensiones de La Rojita que busca sumar de entrada en un certamen que será muy complicado y donde Chile desde hace tres certámenes, que no supera la primera fase de estos. Borghi, dijo que es un equipo el cual le interesa bastante.

"Hay muy buena selección. Jugadores que uno conoce bien y otros

, pero es una selección bastante interesante. Tengo inconvenientes con que se exijan resultados porque creo que hay que formarlos más que pedir resultados, pero quiero que les vaya bien", sostuvo el Bichi.

Sobre la real decisión de Patricio Ormazábal y sus declaraciones donde señaló que el propósito es formar por sobre cualquier resultado, el ex campeón del mundo fue consultado si comparte o no esa mirada del ex UC. "Depende de las funciones por las que hayan puesto al entrenador. Yo creo que el tema es qué proyecto hay en cuanto a selecciones. Yo creo que formar es una cosa, ser campeón es otra. Hay selecciones que deben formar, pero también ser campeones", enfatizó el comentarista.

Por otro lado, el actual comunicador dijo que es difícil proyectar resultados en tipos de torneos como este, pero que de todas maneras una vez arrancado el campeonato, se podría ir haciendo una proyección. "No soy un conocedor de los jugadores de la categoría. Ormazábal podrá entender qué jugador debe estar y cuál no. Pero cuando los veamos en cancha y veamos a los otros, ahí uno hará una comparación en virtud de los otros rivales", reconoció.

Borghi confía en la autonomía de Ormazábal para ser el DT de La Rojita (Prensa ANFP)

Finalmente, se refirió a la pobre cosecha de Colo Colo en esta nómina chilena, donde no hay muchos jugadores. "Lo que pasa es que son camadas las que se dan y ahí está la duda si es trabajo o el nacimiento natural de los jugadores. En la sub 21, Colo Colo tiene buenos jugadores, asi es que no se les puede juzgar por eso", cerró Borghi.