La fecha doble de amistosos de la FIFA dejó un saldo negativo en Eduardo Berizzo y sus dirigidos, toda vez que se perdiera inicialmente con Marruecos por 2-0 y después se cosechara un magro empate ante Qatar por 2-2.

En el partido de ayer, la Selección Chilena no pudo imponerse ante un rival a las luces limitado y con poco funcionamiento que, de igual manera, se las arregló para incomodar a Chile e incluso tenerlo contra las cuerdas por un buen rato.

“A veces el resultado refleja lo que el técnico pretender y el partido de ayer yo pensaba que ganaba 3-1 en el primer tiempo y de ahí metía tres más si consideramos la fragilidad y poca forma de juego que tiene Qatar”, aseguro Claudio Borghi en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

La joya de la U no vio minutos en La Roja. | Foto: Agencia UNO

El campeón del mundo con Argentina detectó una falencia que arrastra hace tiempo La Roja: “Chile carece de jugadores que en espacios reducidos puedan tomar decisiones agradables. Alexis se tira atrás y tira pelotazos, pero cuando llegamos a tres cuartos de cancha amontonamos gente, pero no tenemos sorpresa y esa sorpresa la tiene alguien con el pie finito y que pueda hacer daño”.

“Me llama la atención que hoy era para jugar con tres en el fondo y adelantar a los laterales volantes y hacer daño por los costados. Henríquez le tocó un partido ingrato porque no tuvo espacios para moverse, pero era para ver otras cosas; a Méndez un poco más, el segundo tiempo pedía a Darío Osorio a gritos porque por los costados se podía hacer daño”, dijo.

ver también Nico Peric está en llamas con la resurrección de la U ante la UC

Es precisamente el jugador de Universidad de Chile quien fue sacado de la Sub 20 para integrar la adulta, pero no vio ni siquiera un segundo y el hecho fue apuntado por el ex DT de Colo Colo: “La gran pregunta es Osorio, porque si lo saca de una Selección que jugó un partido y no lo pone ni diez minutos en la mayor… tendrá sus motivos, pero si vamos a probar jugadores probemos a los que pueden ser soluciones inmediatas”.