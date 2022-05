Tras la salida de Martín Lasarte de la Selección Chilena, la danza de nombres para poder tomar el cargo y ejercer un nuevo proyecto en La Roja ha sido variada en tema de gustos, pero hay un nombre que gusta mucho en el paladar de los hinchas nacionales.

Se trata del hoy entrenador del Real Betis Manuel Pellegrini, quien en los últimos meses ha expresado su deseo de poder llegar a Chile en algún momento y ante esta situación, el capitán de La Roja Claudio Bravo comentó en TNT Sports que le ha parecido que el nombre de su hoy DT sea una opción para la Selección Nacional.

"He visto sus declaraciones y para que él llegue tienen que pasar muchas cosas y mejorar otras. Hacer una planificación completa, y no solo a nivel de Selección, sino que también a nivel de clubes", inició expresando Bravo.

Ante esto, el hoy portero del Betis expresó que Pellegrini podría ser un nombre ideal para poder tomar el mando de La Roja, pero que no podría trabajar a gusto en Chile porque en el país las cosas no funcionan como deberían.

Manuel Pellegrini es feliz en el Betis | Foto: Getty Images

"Podría ser el encargado de esa reformulación, pero no me lo imagino trabajando allí, porque sería una pelea constante, disgustos diarios. Lamentablemente en Chile no funcionan las cosas como acá", aseveró el golero.

Finalmente, Bravo confesó que ha dialogado en demasía con el Ingeniero por sobre la situación de una llegada de Pellegrini a la Roja, en donde deja en claro que el DT siente un cariño enorme por el país y que le gustaría concretar un lindo sueño.

"Hemos conversado con mucho respeto acerca de esto. Sé que él siente una gran admiración por la Selección. Sería un broche de oro para su carrera el llevar a Chile a una copa del mundo”, cerró.