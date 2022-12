El Sudamericano Sub 20 comenzará en enero de 2023

¿Contra quién debuta Chile Sub 20 en el Sudamericano de Colombia? Este es su rival

Durante la tarde de este miércoles la Conmebol realizó el sorteo del Sudamericano Sub 20 que se jugará el 2023 en Colombia y el cual contará con la participación de la Selección Chilena. A continuación revisa el grupo de Chile y el primer rival contra el que debutarán los dirigidos por Patricio Ormazábal.

¿Contra quién debuta Chile Sub 20 en el Sudamericano de Colombia?

A falta de confirmación oficial por parte de la Conmebol, Chile estará debutando en el Sudamericano Sub 20 de 2023 frente a Ecuador, actual campeón de la categoría, quien ganó el Sudamericano Sub 20 2019 que se jugó en nuestro país. La fecha y el horario del debut de Chile todavía no esta confirmado.

Chile integrará el Grupo B de este torneo juvenil junto con Uruguay, Venezuela, Bolivia y el mencionado Ecuador. Mientras que el Grupo A estará compuesto por Colombia, el anfitrión, Brasil, Argentina, Paraguay y Perú.

¿Cuándo comienza el Sudamericano Sub 20 2023?

El torneo juvenil comenzará el 19 de enero de 2023 y se jugará hasta el 12 de febrero de 2023. Las sedes elegidas para el torneo fueron Cali y Bogotá.

Sueño mundialista

La Selección Chilena Sub 20 se está preparando para intentar volver a jugar un Mundial juvenil, algo que no ocurre desde hace 10 años cuando en ese entonces la Sub 20 dirigida por Mario Salas disputó el Mundial de Turquía 2013, Copa del Mundo en la que Chile quedó eliminado en los cuartos de final después de perder agónicamente contra Ghana.

El Sudamericano Sub 20 de 2023 entregará cupos para jugar el Mundial juvenil que desarrollará meses después en Indonesia.

Durante los últimos meses La Roja juvenil dirigida por Patricio Ormazábal jugó partidos amistosos contra Brasil y Uruguay. La Sub 20 captó la atención de muchos hinchas al vencer dos veces a los brasileños, una en Santiago y la otra en Rancagua.

Hace unos días disputó dos partidos amistosos de visita contra los charrúas, rivales de Chile en el Sudamericano Sub 20. El primer partido lo empató dos a dos, mientras que el segundo La Roja Sub 20 lo perdió por dos a cero contra los jóvenes uruguayos.

Chile buscará mejorar la actuación que tuvieron en el Sudamericano Sub 20 de 2019, torneo en el que fueron locales, pero en el que no pudieron pasar la fase de grupos.

La mejor actuación de Chile en un Mundial Sub 20 fue en el Mundial de Canadá 2007 cuando La Roja dirigida por José Sulantay obtuvo el tercer lugar.